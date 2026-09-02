Astrología y salud holística: cómo equilibrar el sistema digestivo este 2 de septiembre

Para contrarrestar estas molestias, los especialistas recomiendan ingerir infusiones tibias antes y después de las comidas principales, utilizando plantas medicinales con propiedades carminativas y mucilaginosas como la manzanilla, el hinojo o el regaliz. Asimismo, evitar las comidas copiadas o ricas en grasas saturadas protegerá la función hepato-gástrica.

En el campo del movimiento consciente, la práctica de estiramientos suaves para la zona abdominal y masajes circulares en el sentido de las agujas del reloj alrededor del ombligo favorecerá el peristaltismo y ayudará a liberar el diafragma bloqueado.

Dedicar este segundo día de septiembre a cuidar la alimentación y respetar los ritmos digestivos asegurará un equilibrio somático profundo, permitiendo que la energía vital fluya sin interrupciones durante todo el mes.

Masajear suavemente la zona abdominal e ingerir infusiones digestivas protegerá la mucosa gástrica y aliviará el estrés. Foto: Astrología y salud holística.

Cuatro hábitos de cuidado digestivo para la jornada

Infusiones carminativas: Bebé té de manzanilla con hinojo después de almorzar para prevenir la inflamación abdominal y favorecer la digestión.

Alimentación consciente: Optá por preparaciones cocidas, sopas de vegetales y cereales de fácil asimilación para no recargar el estómago.

Automasaje del plexo solar: Realizá presiones suaves en forma circular sobre el epigastrio para liberar la tensión acumulada en el diafragma.

Drenaje e hidratación: Incrementá el consumo de agua mineral a temperatura ambiente para facilitar el trabajo del sistema linfático.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué la Luna en Cáncer genera mayor tendencia a la retención de líquidos o pesadez?

Porque Cáncer rige los fluidos corporales y el tejido linfático, reaccionando ante las emociones no expresadas mediante la acumulación de líquidos.

¿Qué remedio natural ayuda a calmar la acidez por estrés hoy?

Tomar un vaso de agua tibia con una cucharadita de gel de aloe vera en ayunas o una infusión de manzanilla con menta piperita.