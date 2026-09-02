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Astrología y salud holística: cómo equilibrar el sistema digestivo este 2 de septiembre

El paso de la Luna por Cáncer exige proteger la mucosa gástrica, drenar fluidos y armonizar las emociones somatizadas.

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El abordaje terapéutico de hoy enfoca el bienestar en el cuidado gástrico

El abordaje terapéutico de hoy enfoca el bienestar en el cuidado gástrico, la hidratación limpia y la relajación del diafragma. Foto: Astrología y salud.

La configuración astronómica para este miércoles 2 de septiembre de 2026 destaca el tránsito de la Luna por el signo de Cáncer, estableciendo un sextil armónico con el Sol en Virgo. En el ámbito de la medicina integrativa y la somatización emocional, este aspecto astrológico dirige la atención hacia el funcionamiento del sistema digestivo superior y la retención de líquidos en los tejidos.

Leé también Astrología y salud holística: cómo fortalecer la zona sacra y lumbar este miércoles 19 de agosto
El mapa astral de hoy resalta la importancia de sostener la alineación pélvica y proteger la flexibilidad de la zona lumbar. Foto: Astrología y Salud, Ideogram.

En la astromedicina, el signo de Cáncer gobierna el estómago, el diafragma, el esófago, el pecho y el sistema linfático. La reactividad emocional o la sobreexigencia típica del comienzo de mes suelen somatizarse directamente en el epigasrio, manifestándose como acidez gástrica, digestiones lentas, pesadez abdominal o retención de fluidos.

Por esta razón, la estrategia de la salud holística para esta jornada consiste en implementar una dieta blanda de alta asimilación y aplicar técnicas de descompresión sobre el plexo solar.

Astrología y salud: Protección de la mucosa gástrica y drenaje linfático somático

Desde la perspectiva de la psiconeuroinmunología, el estómago es considerado nuestro "segundo cerebro", al albergar una vasta red de neuronas altamente sensibles al estrés. Absorber las presiones del entorno sin la debida elaboración emocional altera de inmediato el pH gástrico.

Para contrarrestar estas molestias, los especialistas recomiendan ingerir infusiones tibias antes y después de las comidas principales, utilizando plantas medicinales con propiedades carminativas y mucilaginosas como la manzanilla, el hinojo o el regaliz. Asimismo, evitar las comidas copiadas o ricas en grasas saturadas protegerá la función hepato-gástrica.

En el campo del movimiento consciente, la práctica de estiramientos suaves para la zona abdominal y masajes circulares en el sentido de las agujas del reloj alrededor del ombligo favorecerá el peristaltismo y ayudará a liberar el diafragma bloqueado.

Dedicar este segundo día de septiembre a cuidar la alimentación y respetar los ritmos digestivos asegurará un equilibrio somático profundo, permitiendo que la energía vital fluya sin interrupciones durante todo el mes.

Masajear suavemente la zona abdominal e ingerir infusiones digestivas proteger&aacute; la mucosa g&aacute;strica y aliviar&aacute; el estr&eacute;s. Foto: Astrolog&iacute;a y salud hol&iacute;stica.

Masajear suavemente la zona abdominal e ingerir infusiones digestivas protegerá la mucosa gástrica y aliviará el estrés. Foto: Astrología y salud holística.

Cuatro hábitos de cuidado digestivo para la jornada

  • Infusiones carminativas: Bebé té de manzanilla con hinojo después de almorzar para prevenir la inflamación abdominal y favorecer la digestión.

  • Alimentación consciente: Optá por preparaciones cocidas, sopas de vegetales y cereales de fácil asimilación para no recargar el estómago.

  • Automasaje del plexo solar: Realizá presiones suaves en forma circular sobre el epigastrio para liberar la tensión acumulada en el diafragma.

  • Drenaje e hidratación: Incrementá el consumo de agua mineral a temperatura ambiente para facilitar el trabajo del sistema linfático.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué la Luna en Cáncer genera mayor tendencia a la retención de líquidos o pesadez?

Porque Cáncer rige los fluidos corporales y el tejido linfático, reaccionando ante las emociones no expresadas mediante la acumulación de líquidos.

¿Qué remedio natural ayuda a calmar la acidez por estrés hoy?

Tomar un vaso de agua tibia con una cucharadita de gel de aloe vera en ayunas o una infusión de manzanilla con menta piperita.

En pocas palabras

  • Salud holística: La Luna en Cáncer impacta el sistema digestivo y la retención de líquidos.
  • Recomendaciones: Dieta blanda, infusiones digestivas y automasajes abdominales para aliviar molestias.
  • Equilibrio somático: Cuidar la alimentación y los ritmos digestivos promueve el flujo vital.
Resumen generado por Thinkindot AI
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