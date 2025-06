Significado de los sueños con plantas: lo que crece (o se marchita) adentro tuyo

Significado de los sueños: Plantas que crecen en lugares raros

Soñar con una planta que brota en el baño, en la cama o en la mochila no es casual. El símbolo habla de vida irrumpiendo donde no la esperabas. ¿Puede ser que algo esté germinando en vos, aunque todavía no lo entiendas bien? A veces, lo que parece fuera de lugar es justo lo que necesitás mirar.