WhatsApp aplicará el bloqueo parcial en estos casos: los mensajes que ya tienen consecuencias

Recibir mensajes

Responder chats activos

Continuar participando en grupos ya existentes

Esta diferencia con una suspensión completa es clave, ya que permite que los usuarios continúen usando ciertas funciones y, al mismo tiempo, sean conscientes de su comportamiento indebido.

El objetivo: erradicar el spam sin aislar al usuario

Meta busca así crear una forma intermedia entre la advertencia y el castigo definitivo. Esta herramienta ofrece una segunda oportunidad, permitiendo que las personas puedan reflexionar y modificar su conducta antes de enfrentar sanciones más duras, como la suspensión permanente de su cuenta.

Además, se espera que la restricción de cuenta sea automatizada. El sistema identificaría patrones sospechosos como el envío de mensajes en masa, reenvíos excesivos o el uso de aplicaciones de terceros no autorizadas para distribuir contenido.

Cuándo estará disponible la restricción de cuenta

Aunque la función de bloqueos temporales en WhatsApp todavía no se encuentra activa, todo indica que su llegada será inminente. La herramienta no ha sido liberada para los testers de la versión beta, lo que sugiere que está en fase de desarrollo interno. No obstante, WABetaInfo señala que formará parte de una de las próximas actualizaciones públicas.

Mientras tanto, WhatsApp ha emitido recordatorios sobre el uso adecuado de la plataforma. Recomienda evitar enviar mensajes no solicitados, no utilizar herramientas externas para automatizar el envío masivo y revisar las condiciones de uso antes de implementar nuevas estrategias de contacto, especialmente en cuentas de tipo comercial.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Con esta nueva política, es fundamental que los usuarios de WhatsApp conozcan y respeten los lineamientos de la plataforma. Algunas prácticas que pueden activar los bloqueos temporales incluyen:

Envío repetido de mensajes idénticos a múltiples contactos.

Reenvío masivo en un corto período de tiempo.

Uso de listas de difusión para enviar contenido publicitario sin autorización.

Empleo de bots o herramientas externas para contactar a desconocidos.

Evitar estas conductas no solo previene sanciones, sino que también contribuye a mantener el buen uso de una aplicación que millones de personas usan a diario para comunicarse con amigos, familia y colegas.