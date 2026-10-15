Somos así: la serie de Nadie dice nada estrena el 18 de noviembre con todos sus episodios exclusivamente en Hulu en Disney+ Latinoamérica.
Hoy también se presentó el tráiler de la ficción protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.
Somos así: la serie de Nadie dice nada se estrena exclusivamente en Hulu en Disney+. (Foto: Disney)
Somos así: la serie de Nadie dice nada estrena el 18 de noviembre con todos sus episodios exclusivamente en Hulu en Disney+ Latinoamérica.
Un grupo de amigos atraviesa un momento en que todo parece desajustarse al mismo tiempo. Trabajos que tambalean, vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz los llevan a preguntarse quiénes son y qué están dispuestos a sostener. A lo largo de ocho episodios vivirán situaciones delirantes que amenazan con cambiarlo todo, porque crecer no vino con un manual de instrucciones.
La ficción es protagonizada por los conductores del exitoso ciclo de “Nadie dice nada”, el popular programa argentino de streaming de LUZU TV: Nico Occhiato (Matías), Flor Jazmín Peña (Chía), Momi Giardina (Guillermina), Santi Talledo (Lucas) y Martín Garabal (Leo). La serie cuenta con las participaciones especiales de reconocidas figuras como Oscar Martínez y Graciela Stefani quienes interpretan a los padres del personaje de Occhiato. También participan: Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati. Completan el elenco Pedro Colleta, Cecilia Maresca, Tomás Limansky y Paula Carruega.
Compuesta por 8 episodios de 20 minutos de duración, la producción está realizada por Pampa Films, dirigida por Nick Silbert y Lalo Mark y es una idea original de Santi Talledo y Diego Vago, quienes se desempeñan como guionistas y showrunners, con la colaboración autoral de Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.