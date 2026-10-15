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Somos así: la serie de Nadie dice nada se estrena exclusivamente en Hulu en Disney+

Hoy también se presentó el tráiler de la ficción protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.

Somos así: la serie de Nadie dice nada se estrena exclusivamente en Hulu en Disney+. (Foto: Disney)

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En pocas palabras

  • Presentación del tráiler: Hoy se lanzó el avance de la serie protagonizada por Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.
  • Estreno exclusivo: "Somos así" debuta el 18 de noviembre en Hulu a través de Disney+ Latinoamérica.
  • Trama y elenco: La ficción sigue a un grupo de amigos y cuenta con un elenco coral que incluye a Oscar Martínez y Graciela Stefani.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Serie Disney Plus Nico Occhiato Flor Jazmín Peña Momi Giardina Santiago Talledo Martín Garabal
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