Somos así: la serie de Nadie dice nada se estrena exclusivamente en Hulu en Disney+

(Foto: Gentileza Disney).

El elenco principal de Somos así: la serie de Nadie dice nada

La ficción es protagonizada por los conductores del exitoso ciclo de “Nadie dice nada”, el popular programa argentino de streaming de LUZU TV: Nico Occhiato (Matías), Flor Jazmín Peña (Chía), Momi Giardina (Guillermina), Santi Talledo (Lucas) y Martín Garabal (Leo). La serie cuenta con las participaciones especiales de reconocidas figuras como Oscar Martínez y Graciela Stefani quienes interpretan a los padres del personaje de Occhiato. También participan: Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati. Completan el elenco Pedro Colleta, Cecilia Maresca, Tomás Limansky y Paula Carruega.