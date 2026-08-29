Disney+ y Luzu TV presentan Somos así, la serie de Nadie dice nada

Con esta colaboración, Disney+ y Luzu TV exploran nuevas formas de conectar con las audiencias y expanden hacia la ficción un universo nacido en el streaming en vivo, combinando la cercanía y la autenticidad de una comunidad digital con el alcance de una plataforma global de entretenimiento.

(Foto: Gentileza Disney).

¿De qué trata Somos así, la serie de Nadie dice nada?

La primera serie de ficción de Nadie dice nada, el popular programa de streaming de LUZU TV, está protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.

La historia sigue a un grupo de amigos en sus treinta y cuarenta atravesando ese momento en el que todo parece desajustarse al mismo tiempo. Trabajos que tambalean, vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz los empujan a preguntarse quiénes son y qué están dispuestos a sostener cuando el presente ya no se parece a lo que imaginaron.

A lo largo de los ocho episodios, se verán envueltos en situaciones delirantes que amenazan con cambiarlo todo, porque crecer no vino con manual de instrucciones. Realizada por Pampa Films, la serie está dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark y es una idea original de Santi Talledo y Diego Vago, quienes se desempeñan como escritores y showrunners.

Nadie dice nada tendrá su serie en Disney+