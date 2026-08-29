Disney+ participará de una nueva edición de Iberseries & Platino Industria, uno de los principales encuentros de la industria audiovisual iberoamericana, que reúne a destacados profesionales del sector.
Protagonizada por los conductores del exitoso ciclo de streaming Nadie dice nada, la serie estrenará en noviembre, exclusivamente en Disney+.
Disney+ y Luzu TV presentan Somos así, la serie de Nadie dice nada. (Foto: Gentileza Disney)
Disney+ participará de una nueva edición de Iberseries & Platino Industria, uno de los principales encuentros de la industria audiovisual iberoamericana, que reúne a destacados profesionales del sector.
En el marco de la sección “Próximamente” de Iberscreenings, la sesión titulada “Disney+ y Luzu TV: construyendo ficción desde un fenómeno digital” reunirá a Daniel Burman (líder de Contenidos Originales de Disney+ para The Walt Disney Company Latin America), Nico Occhiato (fundador de Luzu TV) y Santi Talledo (showrunner de Somos así, la serie de Nadie dice nada).
Durante el encuentro, los participantes conversarán sobre el origen y el desarrollo del acuerdo entre Disney+ y Luzu TV para trasladar a la ficción el universo de “Nadie dice nada”, el exitoso ciclo de streaming en vivo.
De la mano de sus principales protagonistas, el panel recorrerá el proceso creativo y estratégico detrás de esta colaboración: desde la identificación de una comunidad con un fuerte vínculo con sus creadores hasta la transformación de ese fenómeno en una historia de ficción capaz de conectar con nuevas audiencias sin perder su autenticidad. Además, se presentarán imágenes inéditas de la serie, que permitirán conocer más sobre el universo de Somos así, la serie de Nadie dice nada y descubrir cómo la esencia de uno de los fenómenos más relevantes del entretenimiento digital argentino fue llevada a la ficción.
Con esta colaboración, Disney+ y Luzu TV exploran nuevas formas de conectar con las audiencias y expanden hacia la ficción un universo nacido en el streaming en vivo, combinando la cercanía y la autenticidad de una comunidad digital con el alcance de una plataforma global de entretenimiento.
La primera serie de ficción de Nadie dice nada, el popular programa de streaming de LUZU TV, está protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.
La historia sigue a un grupo de amigos en sus treinta y cuarenta atravesando ese momento en el que todo parece desajustarse al mismo tiempo. Trabajos que tambalean, vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz los empujan a preguntarse quiénes son y qué están dispuestos a sostener cuando el presente ya no se parece a lo que imaginaron.
A lo largo de los ocho episodios, se verán envueltos en situaciones delirantes que amenazan con cambiarlo todo, porque crecer no vino con manual de instrucciones. Realizada por Pampa Films, la serie está dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark y es una idea original de Santi Talledo y Diego Vago, quienes se desempeñan como escritores y showrunners.