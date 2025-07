¿Soñaste que corrías muy lento? El significado de tu sueño habla mucho más de lo que parece

Te pasa en el sueño: corrés, hacés fuerza, pero no te movés. O avanzás apenas, como si corrieras en el agua. Esa sensación desesperante de no llegar. De que el tiempo corre más rápido que vos. Soñar con correr lento es una metáfora emocional de lo que vivís despierto: luchás, pero sentís que no alcanza.