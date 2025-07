La firme reacción de la tercera en discordia entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: "Espero que..."

image

Pero eso no fue todo. En otro mensaje que publicó posteriormente, Mayte expresó su desconcierto ante el revuelo mediático: “Una trabajando y me llegan mensajes que realmente desconciertan”. Con estas palabras, la actriz intentó poner punto final a las versiones que la señalaban como la responsable de una infidelidad, defendiendo su vínculo profesional con Vicuña y dejando en claro que entre ellos no hubo nada más que una relación de colegas.