Sueño: te escapabas con un desconocido... y no querías volver ¿De qué se trata?

Ese desconocido que te conoce sin palabras

No sabés su nombre, ni de dónde vino. Pero te mira como si supiera lo que nunca dijiste. No te pregunta nada. Solo está. Y vos te vas con él. O con ella. A veces, los sueños nos muestran lo que el cuerpo no se anima a decir en voz alta: "me quiero ir de acá, aunque sea un ratito.”