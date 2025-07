Significado de los sueños: tu cuñado aparece en tu cama. Sí, en tu cama.

Sueño: El cuerpo deseado... ¿o el que no querías ver ahí?

Los sueños tienen licencia para incomodar. No siguen las reglas sociales ni familiares. Y cuando aparecen figuras cercanas en contextos íntimos, no siempre significa que las deseás literalmente. A veces, es un símbolo de cercanía, de roles cruzados, de tensión no dicha.