Soñó que el avión se caía, salieron de gira y la banda que era un éxito mundial terminó en tragedia

El grupo se caracterizaba por su estilo musical que fusionaba géneros como el rock, el pop, el funk y la música brasileña, creando así un sonido único y pegadizo. Sin embargo, fue su personalidad y su sentido del humor lo que realmente los hizo destacar. Sus letras sarcásticas y su puesta en escena llena de energía y bromas hicieron que se convirtieran rápidamente en favoritos del público.

Mamonas_Assassinas_dos.jpeg

En 1995, Mamonas Assassinas lanzó su primer y único álbum de estudio, titulado "Mamonas Assassinas". El disco fue un éxito rotundo y alcanzó rápidamente la categoría de diamante, vendiendo más de 2 millones de copias. Canciones como "Pelados em Santos", "Robocop Gay", "Vira-Vira" y "Sabão Crá-Crá" se convirtieron en verdaderos himnos y lograron una gran difusión en las emisoras de radio y canales de televisión.

Sin embargo, cuando la fama de Mamonas Assassinas ya estaba traspasando las fronteras de Brasil, esa carrera meteórica se vio truncada de manera trágica y prematura.

Conmoción y luto: las causas del accidente

El fatídico suceso tuvo lugar en la noche del sábado 2 de marzo de 1996, cuando la banda regresaba a Guarulhos (São Paulo) después de un exitoso concierto en Brasilia. El avión en el que viajaban se estrelló contra la imponente Serra da Cantareira, dejando como saldo la muerte de todas las personas a bordo, incluidos los miembros del grupo, el piloto, el copiloto, así como dos empleados de la banda y el guardia de seguridad, quien además era primo de Dinho, el vocalista.

Según los informes iniciales, una maniobra equivocada del piloto, Jorge Germano Martins, había sido la causa del accidente. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, otros elementos fueron cobrando relevancia, entre ellos las condiciones climáticas y la fatiga de la tripulación.

Uno de esos elementos fue la inexperiencia del copiloto, Alberto Takeda, quien no tenía suficientes horas de vuelo en ese tipo y modelo de aeronave. Otro aspecto importante habría sido el agotamiento del piloto, según el informe final emitido por las autoridades. Allí se señala que Martins habría trabajado en una jornada laboral extenuante, superando el límite máximo de horas de vuelo permitidas. En total, habría volado durante 16 horas y 30 minutos, mientras que el máximo permitido era de 11 horas.

Debido a esta extenuante jornada, se cree que el cansancio fue un factor determinante en la maniobra incorrecta realizada por el piloto, que llevó al fatal accidente: la torre de control le indicó que girara a la derecha, pero Martins giró a la izquierda. Tan solo 50 segundos después, la aeronave se estrelló, cobrando la vida de las nueve personas.

El sueño que anticipó la tragedia

El origen de esta teoría se remonta a una conversación entre Julio Rasec, tecladista de Mamonas Assassinas, y su peluquero y amigo, Nelson de Lima, en la misma fecha del accidente. En la grabación, Julio comienza a hacer bromas sobre las mujeres portuguesas (el grupo iba a salir posteriormente de gira por ese país). Luego, saluda a la cámara y "adiós, chicos. Me voy".

En ese instante, Nelson le deseó un buen viaje. Sin embargo, el músico volvió sobre sus pasos y, ante la cámara, con expresión seria y rascándose la nuca, dijo: "No sé... Esa noche soñé con algo... Parece que el avión se estrelló. No sé. No sé qué significa eso", dijo.

Poco antes, en el documental MTV na Estrada - Mamonas Assassinas, un fragmento muestra al cantante Dinho frente a un avión en el que viajaría el grupo.

“Ese avión casi se estrella en la selva amazónica porque rompió el radar. Tengo buenas y malas noticias para ti, que vas a volar con nosotros, camarógrafo. ¿Cuál quieres primero? La buena noticia es que lo arreglaron. La mala noticia es que se volvió a romper. Ah, y el combustible no pasa del depósito al tanque”, afirmó entre risas.