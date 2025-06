El trágico final de la joven que hacia turismo aventura y terminó atrapada en el cráter de un volcán

la escaladora brasileña.jpg

Juliana no estaba sola. Tenía acompañantes para encarar ese descenso y caminata por las paredes del cráter del volcán. Marins estaba con otros seis turistas asistidos por dos guías, según dijeron las autoridades del Parque Nacional de Gunung Rinjani de Tailandia. Conocido este triste final, su familia aseguró que los guías la abandonaron durante más de una hora antes del accidente. Eso hizo perder un tiempo vital que habría sido clave para iniciar las tareas de rescate.

Uno de los integrantes del grupo, al ver que Juliana no volvía, intentó ir en su búsqueda, esperó durante varios minutos en el último lugar y luego - como no apareció - se fue. Cuando finalmente lograron hallarla, bajaron con equipos especiales, pero chocaron con un inconveniente: el terreno no les permitió bajar más allá de los 350 metros. Tuvieron que volver a la superficie a idear otra forma para rescatarla.

Las malas condiciones climáticas también conspiraron para el rescate. Cuando finalmente pudieron bajar 500 metros, fue este martes y no importó que las condiciones climáticas siguieran siendo malas. Para cuando lograron llegar a ella, estaba muerta. La familia de Juliana había denunciado negligencia. Pidieron a las autoridades medidas urgentes, ya que la joven brasileña “llevaba tres días sin agua, comida ni ropa”. Pero todo fue inútil. No pudo resistir 3 días en esas condiciones.