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"Stranger Things" volvió a Netflix con 10 nuevos episodios y es el gran estreno del año

Después de su temporada final en Netflix, "Stranger Things" estrenó diez capítulos y revela los secretos ocultos que expanden el universo de Hawkins.

Stranger Things volvió a Netflix con 10 nuevos episodios y es el gran estreno del año. (Foto: Archivo)

"Stranger Things" volvió a Netflix con 10 nuevos episodios y es el gran estreno del año. (Foto: Archivo)

"Stranger Things: Relatos del 85" ya es una realidad en Netflix y llegó para reabrir una puerta que muchos creían cerrada. Tras el final definitivo de la serie original en diciembre de 2025, la plataforma decidió volver al corazón del misterio: Hawkins. Esta vez, con una historia que se sitúa en uno de los momentos más intensos y menos explorados de la cronología.

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El nuevo spin-off no continúa la historia, pero sí la expande. Lo hace en un punto clave: entre la segunda y la tercera temporada. Un período donde todo parecía en calma, pero claramente no lo estaba.

Un regreso inesperado a Hawkins que nadie vio venir

La historia de Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max cerró su ciclo tras casi una década de éxito global. Durante años, la serie mantuvo a millones de espectadores pendientes de cada giro, cada criatura y cada secreto del Mundo del Revés.

Pero cuando parecía que todo había terminado, surgió una nueva pregunta: ¿qué ocurrió en Hawkins en esos espacios que nunca vimos?

Stranger Things Relatos del 85 Netflix 4

Ahí es donde entra Stranger Things: Relatos del 85, una producción que no busca reemplazar la historia original, sino complementarla. Según sus creadores, esta nueva serie exploró zonas grises narrativas que quedaron abiertas.

Cuándo se estrena "Stranger Things: Relatos del 85" en Netflix

Netflix apostó por un lanzamiento contundente. La serie se estrenó este jueves 23 de abril de 2026 y lo hizo con sus 10 episodios completos disponibles desde el primer momento.

Este formato responde a una estrategia clara: favorecer el consumo intensivo. Es decir, permitir que los fans puedan sumergirse en la historia sin interrupciones.

Además, esta decisión refuerza la idea de que el relato funciona como una pieza única dentro del universo narrativo.

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De qué trata "Stranger Things: Relatos del 85"

La sinopsis oficial fue deliberadamente escueta: "Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios… y a algo aún más extraño".

Ese hermetismo no es casual. Forma parte del ADN de la franquicia. Lo poco que se sabe indica que los eventos se desarrollaron en paralelo a situaciones que ya conocemos, pero desde otra perspectiva.

Ubicar la trama en 1985 no fue una elección al azar. Este año representó un punto de inflexión en la serie original. Fue el momento donde las tensiones crecieron, los peligros se intensificaron y el Mundo del Revés comenzó a mostrar nuevas facetas.

En ese contexto, Stranger Things: Relatos del 85 aprovecha para introducir historias que amplían ese universo sin alterar la narrativa principal.

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Qué reveló el adelanto de "Stranger Things: Relatos del 85"

El primer adelanto mostró escenas cargadas de tensión, luces parpadeantes, criaturas en sombras y el clásico ambiente inquietante de Hawkins.

Sin embargo, evitó mostrar elementos clave de la trama. Este enfoque generó expectativa y alimentó teorías en redes sociales.

Una apuesta fuerte dentro del catálogo de Netflix

Con este lanzamiento, Netflix reafirma su interés en seguir explotando una de sus franquicias más exitosas. Stranger Things no solo fue un fenómeno cultural, sino también un pilar dentro de la plataforma.

Por eso, Stranger Things: Relatos del 85 no es un experimento menor. Es una apuesta estratégica.

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¿Habrá más spin-offs de "Stranger Things en el futuro?

Aunque no hay confirmación oficial, el formato deja abierta la posibilidad. El universo de Hawkins todavía tiene muchos huecos narrativos. Y este proyecto demuestra que pueden explorarse sin perder coherencia. Todo dependerá de la recepción del público.

El elenco de "Stranger Things: Relatos del 85"

  • Brooklyn Davey Norstedt
  • Jolie Hoang-Rappaport
  • Luca Diaz
  • Elisha Williams
  • Braxton Quinney
  • Benjamin Plessala
  • Odessa A’zion
  • Brett Gipson
  • Jeremy Jordan
  • Janeane Garofalo

Tráiler oficial de "Stranger Things: Relatos del 85" en Netflix

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