"Stranger Things" volvió a Netflix con 10 nuevos episodios y es el gran estreno del año

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Ahí es donde entra Stranger Things: Relatos del 85, una producción que no busca reemplazar la historia original, sino complementarla. Según sus creadores, esta nueva serie exploró zonas grises narrativas que quedaron abiertas.

Cuándo se estrena "Stranger Things: Relatos del 85" en Netflix

Netflix apostó por un lanzamiento contundente. La serie se estrenó este jueves 23 de abril de 2026 y lo hizo con sus 10 episodios completos disponibles desde el primer momento.

Este formato responde a una estrategia clara: favorecer el consumo intensivo. Es decir, permitir que los fans puedan sumergirse en la historia sin interrupciones.

Además, esta decisión refuerza la idea de que el relato funciona como una pieza única dentro del universo narrativo.

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De qué trata "Stranger Things: Relatos del 85"

La sinopsis oficial fue deliberadamente escueta: "Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios… y a algo aún más extraño".

Ese hermetismo no es casual. Forma parte del ADN de la franquicia. Lo poco que se sabe indica que los eventos se desarrollaron en paralelo a situaciones que ya conocemos, pero desde otra perspectiva.

Ubicar la trama en 1985 no fue una elección al azar. Este año representó un punto de inflexión en la serie original. Fue el momento donde las tensiones crecieron, los peligros se intensificaron y el Mundo del Revés comenzó a mostrar nuevas facetas.

En ese contexto, Stranger Things: Relatos del 85 aprovecha para introducir historias que amplían ese universo sin alterar la narrativa principal.

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Qué reveló el adelanto de "Stranger Things: Relatos del 85"

El primer adelanto mostró escenas cargadas de tensión, luces parpadeantes, criaturas en sombras y el clásico ambiente inquietante de Hawkins.

Sin embargo, evitó mostrar elementos clave de la trama. Este enfoque generó expectativa y alimentó teorías en redes sociales.

Una apuesta fuerte dentro del catálogo de Netflix

Con este lanzamiento, Netflix reafirma su interés en seguir explotando una de sus franquicias más exitosas. Stranger Things no solo fue un fenómeno cultural, sino también un pilar dentro de la plataforma.

Por eso, Stranger Things: Relatos del 85 no es un experimento menor. Es una apuesta estratégica.

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¿Habrá más spin-offs de "Stranger Things en el futuro?

Aunque no hay confirmación oficial, el formato deja abierta la posibilidad. El universo de Hawkins todavía tiene muchos huecos narrativos. Y este proyecto demuestra que pueden explorarse sin perder coherencia. Todo dependerá de la recepción del público.

El elenco de "Stranger Things: Relatos del 85"

Brooklyn Davey Norstedt

Jolie Hoang-Rappaport

Luca Diaz

Elisha Williams

Braxton Quinney

Benjamin Plessala

Odessa A’zion

Brett Gipson

Jeremy Jordan

Janeane Garofalo

Tráiler oficial de "Stranger Things: Relatos del 85" en Netflix