ANSES paga más de $492.000 en mayo: quiénes pueden cobrar este beneficio único

El beneficio que supera los $492.000

Dentro de este esquema, el monto más alto corresponde a la asignación por adopción, que en mayo alcanzará los $492.366. Este pago se realiza por única vez y está destinado a las familias que concretan una adopción.

El objetivo es claro: acompañar los gastos iniciales que implica la llegada de un niño, niña o adolescente al hogar, desde cuestiones básicas hasta necesidades más estructurales.

A diferencia de otras asignaciones, este beneficio no se paga de forma mensual, sino que se acredita una sola vez, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

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Quiénes pueden acceder a la asignación por adopción

Para cobrar este monto, es necesario cumplir con una serie de condiciones específicas. ANSES establece como requisito central contar con una sentencia de adopción firme, es decir, una resolución judicial definitiva que formalice el vínculo.

Además, existen plazos que deben respetarse:

El trámite debe iniciarse dentro de los dos meses y hasta dos años desde la fecha de la sentencia.

desde la fecha de la sentencia. La solicitud puede realizarse de manera online o presencial, a través de los canales oficiales del organismo.

Cumplidos estos pasos, el beneficiario podrá acceder al pago único, que se deposita en la cuenta bancaria registrada en ANSES.

Un ingreso clave en un momento de transición

La adopción implica no solo un cambio emocional y familiar, sino también un impacto económico. Desde la adecuación del hogar hasta la compra de elementos básicos, los gastos iniciales pueden ser elevados.

En ese contexto, este beneficio funciona como un respaldo económico concreto, que permite afrontar esa etapa con mayor previsibilidad.

Si bien no cubre la totalidad de los costos, el monto actualizado se acerca cada vez más a representar un apoyo significativo para las familias.

AUH y SUAF: cómo impacta el aumento en mayo

El incremento del 3,38% no se limita a este beneficio puntual. También alcanza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a quienes perciben asignaciones familiares dentro del SUAF.

En el caso de la AUH, los beneficiarios cobrarán en mayo con aumento y, además, podrán acceder a pagos adicionales, lo que eleva el ingreso total por hijo.

Por su parte, las asignaciones familiares presentan una escala de montos que varía según el ingreso del grupo familiar.

Cuánto se cobra por hijo en mayo 2026

Los montos de la asignación por hijo dependen de los ingresos del grupo familiar. En el primer rango, el valor del SUAF será de $70.651, mientras que en los rangos superiores descenderá a $47.658, $28.826 y $14.876 respectivamente.

En el caso de hijos con discapacidad, los importes serán de $230.032, $162.733 y $103.041, respectivamente.

Un sistema que combina pagos mensuales y beneficios únicos

El esquema de ANSES combina distintos tipos de prestaciones: algunas se cobran todos los meses, como la AUH o las asignaciones familiares, mientras que otras son pagos únicos, como la Asignación por adopción.

Esta estructura permite cubrir distintas etapas y necesidades dentro del ciclo de vida de las familias, desde el nacimiento hasta la crianza y, en este caso, la adopción.

Asignación por adopción: cómo iniciar el trámite

Para acceder a la Asignación por adopción, el primer paso es asegurarse de que los datos personales y familiares estén actualizados en ANSES.

Luego, se debe presentar la documentación correspondiente, que incluye la sentencia judicial. El trámite puede realizarse:

A través de la web oficial de ANSES

Mediante la app Mi ANSES

De forma presencial, con turno previo

Una vez aprobado, el pago se acredita en la cuenta bancaria del titular.