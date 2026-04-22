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"Me obligaron a salir del clóset": el fuerte testimonio que marcó el jury del caso Nora Dalmasso

A casi dos décadas del crimen de Nora Dalmasso, la familia Macarrón declaró contra los fiscales de la causa y denunció errores graves en la investigación, persecución judicial y el impacto personal que atravesaron durante años.

Caso Dalmasso: el crudo relato de la familia Macarrón que sacudió el jury.

Caso Dalmasso: el crudo relato de la familia Macarrón que sacudió el jury.

 Télam

El histórico caso por el crimen de Nora Dalmasso volvió al centro de la escena judicial con el inicio del jury contra los fiscales que intervinieron en la investigación. En la primera jornada, la familia Macarrón apuntó con dureza contra los funcionarios judiciales y denunció años de persecución, errores y falta de investigación.

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Las declaraciones de Marcelo Macarrón y de sus hijos, Facundo y Valentina, se dieron el martes en la Legislatura Unicameral de Córdoba, donde se desarrolla el proceso contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de mal desempeño y negligencia grave.

Marcelo Macarrón: “Siempre nos señalaron a nosotros”

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Marcelo Macarrón, esposo de Nora Dalmasso al momento de su asesinato. (Foto: archivo)

Marcelo Macarrón, esposo de Nora Dalmasso al momento de su asesinato. (Foto: archivo)

En un testimonio cargado de emoción, Marcelo Macarrón cuestionó con dureza el accionar de los investigadores y aseguró que desde el inicio de la causa la familia fue injustamente señalada.

Cuando ocurrió la muerte, en vez de contenernos, nos culpaban siempre a nosotros. Nunca se les ocurrió mirar otras pruebas, y eso que había elementos suficientes”, expresó, en referencia a la línea investigativa que finalmente apuntó a Roberto Bárzola.

El médico también protagonizó un tenso cruce con Di Santo, quien se había quebrado previamente ante el jurado. “¿Se largó a llorar en esta sala? Es una vergüenza. ¿Por qué no lloró 19 años atrás?”, lanzó.

Las acusaciones contra los fiscales

Durante años, la causa tuvo múltiples hipótesis y giros. Di Santo, a cargo entre 2007 y 2015, ordenó las detenciones de Facundo Macarrón y del pintor Gastón Zárate, conocido como “El Perejil”. Luego, Miralles impulsó la teoría de un crimen por encargo, mientras que Pizarro llegó a sostener que el propio viudo había viajado desde Uruguay para cometer el asesinato.

Se ve que el fiscal ve muchas películas de ciencia ficción. Me trajo de Punta del Este, maté a mi mujer y volví. Es novelesco”, ironizó Macarrón, quien fue finalmente absuelto en 2022.

El impacto personal: salud, adicciones y estigmatización

El viudo también reveló el costo personal que tuvo el proceso judicial. Contó que atravesó graves problemas de salud, con la colocación de cuatro stents, y una adicción al alcohol que lo llevó a internarse en un centro de rehabilitación.

Hace cuatro años que no tomo alcohol. Hoy trabajo normalmente”, afirmó, al tiempo que destacó el acompañamiento de su familia.

El testimonio de Facundo Macarrón: “Me arruinaron la juventud”

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Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso. (Foto: archivo)

Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso. (Foto: archivo)

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue la declaración de Facundo Macarrón. Denunció haber sido estigmatizado públicamente y expuesto en su vida privada durante la investigación.

Me arruinaron la juventud y me obligaron a salir del clóset”, sostuvo, según Noticias Argentinas. Y agregó: “No es fácil ser señalado como matricida y que expongan tu orientación sexual ante todo el país”.

Según relató, incluso se instalaron prejuicios durante la pesquisa: “Se insinuaba que por ser gay uno tiende al delito. Eso lo dijo un fiscal y su equipo”.

Valentina y el reclamo por la verdad

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Por su parte, Valentina Macarrón recordó el paso de los distintos fiscales por la causa y cuestionó la falta de resultados. “Le dimos confianza a Di Santo durante 10 años y nunca llegó a la verdad. Nunca pidió disculpas”, señaló. También criticó a Miralles por haber imputado a su padre sin pruebas contundentes.

En contraste, destacó el trabajo del fiscal Pablo Jávega, quien reactivó la investigación en los últimos años: “En dos años logró encontrar al verdadero culpable. Necesitamos una Justicia a la altura”.

Un caso que marcó a la Justicia argentina

El crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos y polémicos del país, atravesado por hipótesis fallidas, detenciones cuestionadas y un fuerte impacto mediático.

Con el avance del jury, la Justicia ahora analiza si hubo responsabilidades en la investigación que durante casi dos décadas no logró esclarecer el caso de manera efectiva.

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