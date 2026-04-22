Bombazo: se supo el nombre de la ganadora de Gran Hermano y explotó todo

Sin embargo, el triunfo estuvo marcado por una profunda carga emocional debido al fallecimiento del padre de la participante, Gerardo Renault, apenas dos días antes de la final. A pesar de recibir la noticia del deceso de su progenitor, Ana Paula optó por permanecer en la competencia para cumplir con el sueño de llegar a la última instancia. En su discurso de cierre, el presentador rindió homenaje a la situación familiar al expresar: "Seu Gerardo, muy agradecido por confiarnos a su hija. Su hija aprobó con creces el BBB, completó el juego".

Además del millonario botín en efectivo, la ganadora y los otros dos finalistas recibieron como premio especial un departamento cada uno. Ana Paula también sumó a su lista de beneficios un automóvil de lujo tras una temporada en la que dominó la narrativa del juego de principio a fin. Con este resultado, se convierte en la decimocuarta mujer en ganar el reality show en Brasil, consolidando un regreso que la prensa local define como el más icónico en la historia del formato en el país.