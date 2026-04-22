La gran final de Gran Hermano Brasil 26, celebrada la noche del martes 21 de abril de 2026, consagró a Ana Paula Renault como la flamante ganadora de una edición histórica.
Se conoció el nombre de la jugadora que se quedará con el premio millonario en Gran Hermano y las redes sociales están que arden.
Bombazo: se supo el nombre de la ganadora de Gran Hermano y explotó todo
La gran final de Gran Hermano Brasil 26, celebrada la noche del martes 21 de abril de 2026, consagró a Ana Paula Renault como la flamante ganadora de una edición histórica.
Con un contundente 75,94% de los votos del público, la periodista de 44 años se alzó con el premio más grande en la historia del reality: 5,7 millones de reales. El podio se completó con Milena Moreira en el segundo lugar, quien obtuvo el 17,29% de la votación, y Juliano Floss en la tercera posición con un 6,77%.
La victoria de Renault representa un hito para el programa, ya que se produce exactamente diez años después de su primera participación en la edición de 2016, de la cual fue expulsada.
Esta segunda oportunidad la transformó de una jugadora polémica en una campeona indiscutida por la audiencia. Durante el anuncio del resultado, el presentador Tadeu Schmidt destacó el impacto de su presencia en la casa al afirmar que "el BBB 26 giró en torno de usted, Ana Paula". Schmidt también elogió su personalidad calificándola como una "reina de la belleza y del caos".
Sin embargo, el triunfo estuvo marcado por una profunda carga emocional debido al fallecimiento del padre de la participante, Gerardo Renault, apenas dos días antes de la final. A pesar de recibir la noticia del deceso de su progenitor, Ana Paula optó por permanecer en la competencia para cumplir con el sueño de llegar a la última instancia. En su discurso de cierre, el presentador rindió homenaje a la situación familiar al expresar: "Seu Gerardo, muy agradecido por confiarnos a su hija. Su hija aprobó con creces el BBB, completó el juego".
Además del millonario botín en efectivo, la ganadora y los otros dos finalistas recibieron como premio especial un departamento cada uno. Ana Paula también sumó a su lista de beneficios un automóvil de lujo tras una temporada en la que dominó la narrativa del juego de principio a fin. Con este resultado, se convierte en la decimocuarta mujer en ganar el reality show en Brasil, consolidando un regreso que la prensa local define como el más icónico en la historia del formato en el país.