Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani arrasan con el estreno de una nueva película

El elenco de "Felicidades" con Adrián Suar y Griselda Siciliani

Director: Álex de la Iglesia

Álex de la Iglesia Producción: Preludio

Preludio Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece

Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.

Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti. Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.

Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto. Fotografía: Pablo Bernst

Pablo Bernst Edición: Manuel Bauer

Manuel Bauer Diseño de vestuario: Liliana Piekar

Liliana Piekar Diseño de producción: José Luis Arrizabalaga

José Luis Arrizabalaga Director de Arte: Matías Martinez

De qué trata "Felicidades" en Netflix

En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Felicidades Netflix 3

El sello inconfundible de Álex de la Iglesia

La llegada de Álex de la Iglesia a esta producción no fue casual. El director es conocido por su estilo particular, donde el humor negro, lo grotesco y lo surrealista se mezclan para construir relatos impredecibles.

En Felicidades, ese sello se hace evidente. La historia no se limita a ser una comedia tradicional, sino que incorpora elementos de tensión psicológica y situaciones límite que desafían a los personajes constantemente.

Adrián Suar, Álex de la Iglesia y Griselda Siciliani

Otro dato relevante es que Felicidades marca la primera colaboración entre Álex de la Iglesia y Netflix en una producción realizada en Argentina. Este punto no es menor, ya que refuerza la estrategia de la plataforma de apostar por contenidos locales con proyección internacional.

La producción estuvo a cargo de la compañía Preludio, liderada por Adrián Suar, junto con los productores ejecutivos Diego Andrasnik y Juan Lovece. Este equipo ya cuenta con experiencia en proyectos de alto impacto, lo que aumenta las expectativas en torno al resultado final.

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Por qué "Felicidades" ya genera expectativa en Netflix

A pesar de que todavía no se estrenó, Felicidades logró posicionarse como una de las producciones argentinas más esperadas del año. Esto se debe a varios factores.

Por un lado, el prestigio de su director. Por otro, el éxito previo de la obra teatral. Y, además, el atractivo de un elenco que combina figuras populares con actores de gran versatilidad.

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Qué se espera del estreno de la película en Netflix

El estreno de Felicidades en Netflix está previsto para fin de año. Aunque aún no se confirmó la fecha exacta, todo indica que formará parte de la apuesta fuerte de la plataforma para cerrar el calendario.

Se espera que la película no solo tenga impacto en Argentina, sino también en otros mercados, gracias a la presencia de figuras reconocidas y a la firma de Álex de la Iglesia, que cuenta con seguidores en todo el mundo.

Adelanto de "Felicidades", la película con Adrián Suar y Griselda Siciliani en Netflix