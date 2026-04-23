Sorpresa total: el Ogro Fabbiani tuvo un gesto inolvidable con su hija Uma y conmovió a todos

Cabe recordar que la relación entre Fabbiani y su hija no siempre fue así. Durante mucho tiempo estuvo atravesada por diferencias, alejamientos y hasta instancias judiciales. El contacto entre ambos llegó a ser casi inexistente, al punto de que Granata tuvo que intervenir en reiteradas ocasiones, incluso para exigir el cumplimiento de la cuota alimentaria.

Ogro Fabbiani y Uma 2

Con el correr de los años, la situación comenzó a modificarse lentamente. Ya en la adolescencia de Uma se dio un primer acercamiento, aunque no exento de tensiones y retrocesos. De hecho, uno de los momentos que reflejó esa distancia fue cuando la joven decidió no incluirlo en la lista de invitados para su fiesta de 15, pese al deseo de su madre de que estuviera presente.

IG Ogro Fabbiani - mensaje a Uma por sus 18 años

No obstante, el tiempo hizo su parte. Paso a paso, y con voluntad de ambos lados, la relación fue recomponiéndose hasta alcanzar la actualidad, donde padre e hija mantienen un vínculo fluido, cercano y en constante contacto. Un presente que refleja el resultado de un proceso largo, pero sostenido, en el que lograron dejar atrás los desencuentros para darle lugar a una historia completamente renovada.

Ogro Fabbiani y Uma 1

Cuál fue el importante paso de Uma que volvió a unir a Amalia Granata y el Ogro Fabbiani tras años de distancia

La historia entre Amalia Granata y Cristian El Ogro Fabbiani quedó marcada a fuego desde su escandalosa separación en 2008, un episodio que dejó heridas abiertas y una relación distante que, con el paso del tiempo, nunca logró recomponerse del todo.

Sin embargo, en diciembre de 2025 ocurrió algo que sorprendió a muchos: ambos decidieron dejar de lado viejas diferencias para acompañar un momento clave en la vida de Uma, la hija que tienen en común. El motivo fue más que especial y logró lo que parecía impensado.

amalia granata ogro fabbiani hija uma egreso 2

La joven celebró su egreso del colegio secundario en una jornada a puro sol, con un encuentro al aire libre que reunió a sus seres más cercanos. En ese contexto, Uma pudo disfrutar de una imagen que no se daba desde hacía mucho tiempo: la de sus padres compartiendo un mismo espacio por ella y para ella.

Cabe recordar que la relación entre Uma y su papá también atravesó etapas difíciles en el pasado. Aun así, el presente muestra otra realidad, con un vínculo recompuesto que permitió vivir este acontecimiento familiar de una manera distinta.

Desde sus redes sociales, tanto la legisladora como el exfutbolista —hoy dedicado a su carrera como director técnico— publicaron distintas postales del evento, dejando ver la emoción y la importancia del momento.

amalia granata ogro fabbiani hija uma egreso

Amalia Granata dijo presente acompañada por su esposo Leo Squarzon y su hijo Roque. Por su parte, El Ogro Fabbiani asistió junto a su pareja, Gimena Vascon, y sus hijos Santino y Ámbar. Cada uno con su presente armado, pero coincidiendo en un mismo lugar por un motivo en común.

ogro fabbiani hija uma egreso 3

En una de las imágenes que más llamó la atención, se los pudo ver a todos posando juntos, en una foto que reflejó unión y dejó atrás, al menos por un rato, los conflictos del pasado.

Así, el egreso de Uma no solo marcó el cierre de una etapa escolar, sino también un momento significativo a nivel familiar. Un día especial que quedará guardado en la memoria de todos, con el diploma en mano y la presencia de Amalia Granata y El Ogro Fabbiani, quienes volvieron a coincidir después de mucho tiempo.