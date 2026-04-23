Si te gustó "Tu hijo" en Netflix con José Coronado, esta nueva película es ideal para vos

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El director Alex Yazbek apostó por una historia visceral, sin concesiones, donde la tensión no se construye lentamente, sino que explota desde el inicio.

De qué trata "180", el thriller que impacta en Netflix

La historia comienza en Johannesburgo, en medio de un atasco cotidiano. Zak, interpretado por Prince Grootboom, intenta simplemente llevar a su hijo a casa. Pero lo que parece una escena rutinaria se transforma en una pesadilla.

Zak presencia un asesinato a plena luz del día. Ese momento marca un antes y un después. La violencia irrumpe sin filtro, sin preparación. Lo que sigue es una cadena de eventos donde cada decisión empeora la anterior.

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El punto de quiebre llega tras un accidente de tráfico. Un enfrentamiento con un grupo de taxistas deriva en una pelea, un arma que se dispara y una consecuencia devastadora: su hijo recibe un disparo. A partir de ahí, la historia abandona cualquier estructura clásica de thriller y se convierte en un descenso emocional.

Según el resumen oficial de Netflix: "Un inesperado incidente deja a su hijo en un estado crítico, por lo que un enfurecido padre queda atrapado en un torbellino de emociones y un oscuro camino hacia la venganza".

Por qué ver "180" si te gustó "Tu hijo" con José Coronado

El personaje de Zak se construye desde la desesperación. No es un héroe ni un villano. Es un hombre común enfrentado a una situación extraordinaria.

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Aquí es donde muchos espectadores encontraron similitudes con "Tu hijo", protagonizada por José Coronado. Ambas historias parten de una premisa similar: un padre cuya vida cambia radicalmente tras un hecho violento que involucra a su hijo.

Pero hay diferencias clave. Mientras Tu hijo desarrolla un descenso psicológico, pausado y obsesivo, 180 opta por la inmediatez. Zak actúa rápido. No reflexiona demasiado. No espera que el sistema funcione. Esa urgencia define el tono de la película.

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El elenco principal de la película "180"

Prince Grootboom

Noxolo Dlamini

Danica De La Rey

Warren Masemola

Desmond Dube

Fana Mokoena

Kabelo Thai

Bongile Mantsai

Zenobia Kloppers

Makhaola Ndebele

Comparaciones inevitables con el cine español

El paralelismo con José Coronado no es casual. Su filmografía incluye varios thrillers donde la moralidad se vuelve difusa. Películas como Tu hijo exploraron ese terreno con profundidad psicológica.

180 toma ese concepto y lo adapta a un ritmo más acelerado. Menos introspección, más acción. Pero con el mismo trasfondo inquietante.

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El futuro de este tipo de thrillers en Netflix

El rendimiento de 180 podría abrir la puerta a más producciones similares. Historias crudas, directas, con enfoque social.

El público ha demostrado que está dispuesto a consumir este tipo de contenido. Incluso cuando resulta incómodo. Esto podría influir en futuras decisiones de plataformas como Netflix.

Tráiler subtitulado de "180", nueva película en Netflix