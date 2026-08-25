ARCA extendió el plazo para presentar Ganancias: hasta cuándo se puede hacer el trámite

22 de septiembre de 2026: fecha límite para la presentación de la declaración jurada.

fecha límite para la presentación de la declaración jurada. 27 de julio de 2026: fecha que el organismo mantiene para el pago del saldo resultante.

La prórroga alcanza tanto a quienes están comprendidos en el régimen general como a quienes adhirieron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Es decir, la modificación dispuesta por ARCA extiende el plazo de presentación, pero no cambia la fecha de pago establecida previamente.

La resolución también estableció una modificación para el primer anticipo del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. En este caso, el vencimiento que estaba previsto para agosto fue trasladado excepcionalmente al 24 de septiembre de 2026.

La medida alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas obligadas a ingresar ese anticipo.