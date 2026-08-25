La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para que las personas humanas y sucesiones indivisas presenten la declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.
El organismo tributario modificó el cronograma para los contribuyentes alcanzados por el impuesto. La medida también contempla cambios para el primer anticipo del período fiscal 2026.
ARCA extendió el plazo para presentar Ganancias: hasta cuándo se puede hacer el trámite
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para que las personas humanas y sucesiones indivisas presenten la declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.
La nueva fecha límite será el 22 de septiembre de 2026, en lugar del 27 de agosto que estaba previsto originalmente.
La modificación fue oficializada este martes mediante la Resolución General 5890, publicada en el Boletín Oficial. Según explicó el organismo, la extensión responde a razones de administración tributaria y busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
De acuerdo con el nuevo cronograma establecido por ARCA, los contribuyentes podrán presentar la declaración jurada de Ganancias correspondiente a 2025 hasta el:
La prórroga alcanza tanto a quienes están comprendidos en el régimen general como a quienes adhirieron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
Es decir, la modificación dispuesta por ARCA extiende el plazo de presentación, pero no cambia la fecha de pago establecida previamente.
La resolución también estableció una modificación para el primer anticipo del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. En este caso, el vencimiento que estaba previsto para agosto fue trasladado excepcionalmente al 24 de septiembre de 2026.
La medida alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas obligadas a ingresar ese anticipo.