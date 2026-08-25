Se supo  por qué Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister

Así, D’Alessandro explicó: “Los requisitos para la compensación económica exigen mirar cómo entró la persona a la pareja y cómo salió. Si salió mejor económicamente, las posibilidades de éxito decaen terriblemente”.

Cuál es la figura legal del reclamo que debería plantearle Camila Mayan a Alexis Mac Allister, según Mauricio D'Alessandro

Luego, el abogado detalló algunos de los aspectos que, desde su mirada, podrían perjudicar a Mayan en los tribunales: “Estudió mientras estaba en Inglaterra, aprendió un idioma y tiene unos pesitos más que cuando entró. Por lo tanto, me parece que sus posibilidades son pocas, muy pocas judicialmente”.

Ante la consulta del cronista sobre si existían otros factores que podían jugarle en contra, D’Alessandro hizo referencia indirecta a la ruptura entre Mayan y Mac Allister, y diferenció una eventual situación de daño moral de la compensación económica.

“Veo en tu mirada que me estás diciendo que Mac Allister se fue con una amiga, si eso es daño moral. Eso no es compensación económica, eso es daño moral. El abogado que lo haga tiene que pedir daño moral, decir: ‘Te fuiste con mi amiga’. Pero bueno, eso es bastante difícil... O sea, probar un daño moral en un divorcio es bastante difícil”, señaló.

Por otra parte, el abogado remarcó que el hecho de que Camila y Alexis no hayan contraído matrimonio no sería determinante para el reclamo, ya que la convivencia también tiene reconocimiento legal en determinadas circunstancias. “Hoy en gran parte está equiparado el tema de la convivencia a la pareja, y en el caso de la compensación más todavía”, sostuvo.

Durante la charla también apareció otro dato que podría ser relevante: según había señalado Yanina Latorre, al momento de separarse la expareja habría llegado a un acuerdo económico que incluía un automóvil y el alquiler de un departamento.

Con su habitual tono irónico, Mauricio D’Alessandro comentó sobre ese punto: “El auto estaba cansado parece, un autito medio cansado. Pero bueno, no sé... Sí, pero cansado, no es lo mismo... Vos querés un auto chino con todos los chiches, no sé, creo. Independientemente de eso, eso conspira”.

Además, el abogado señaló otro posible obstáculo relacionado con los plazos para realizar este tipo de reclamos: “Si ya aceptó un acuerdo y ese acuerdo ahora no le parece suficiente, ya se tiñó. Y además tiene otro problema: tiene un problema de caducidad. Pasados los seis meses ya no se puede reclamar la compensación económica desde la ruptura”.

Finalmente, D’Alessandro fue categórico al referirse a las posibilidades de Camila Mayan en la Justicia, aunque aclaró que mantiene una buena impresión personal de ella.

“No la veo, pero la chica a mí la verdad me cae bien, tengo una natural simpatía con la chica. Claro, la familia Mac Allister me va a matar, pero me parece graciosa cómo se expresa y bueno, es fresca, consiguió trabajo, estudió. Notás que estas chicas que van o se van a otro país con el futbolista de turno estudian, ella hizo ese esfuerzo, me parece loable. No da para el lore, lo único”, expresó.

Y en el cierre, el abogado también opinó sobre la exposición pública de la influencer y consideró que podría estar vinculada con una estrategia de publicidad: “Ella lo hace por publicidad, cien por ciento para mí. Lo hace por publicidad y lo hace bien. Le diría que si nosotros en Puro Show seguimos hablando de ella, que lo siga haciendo un ratito más hasta que se agote. Se le va a agotar”, concluyó Mauricio D’Alessandro.