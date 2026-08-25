Alpine tomó una inesperada decisión tras la polémica sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos

Por qué Alpine no apeló en Zandvoort si en Mónaco sí reclamó por Gasly y Colapinto

La determinación de la estructura gala llamó la atención al comparar el accionar del equipo semanas atrás. En el Gran Premio de Mónaco, Alpine sí había utilizado el Derecho de Revisión para discutir los castigos recibidos por exceso de velocidad en el pit lane tanto por Franco Colapinto como por Pierre Gasly.

Aquella gestión en el Principado resultó determinante para la escudería: Gasly había cruzado la meta en el tercer puesto, pero cayó al séptimo lugar por el recargo. En esa oportunidad, Alpine sostuvo que los registros de velocidad debían ser revisados y la FIA terminó haciendo lugar al reclamo, anulando los castigos y restituyendo el tercer puesto a Gasly.

Sin embargo, para la cita en Zandvoort la dirigencia resolvió no repetir la estrategia legal. La diferencia radica esencialmente en la naturaleza de los hechos juzgados: mientras que en el trazado callejero de Mónaco se cuestionaron las mediciones de los sensores de velocidad en la zona de boxes, el caso de Colapinto en Países Bajos se debió a una evaluación sobre una maniobra de sobrepaso con bandera amarilla activa, una infracción que el equipo optó por dar por cerrada sin recurrir a los escritorios de la FIA.