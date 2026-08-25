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Alpine tomó una inesperada decisión tras la polémica sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos

Alpine tomó una llamativa determinación en relación al duro castigo impuesto a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos. El motivo y el contraste con Mónaco.

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Alpine tomó una inesperada decisión tras la polémica sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos

El paso por el Gran Premio de Países Bajos dejó un amargo sabor de boca para Franco Colapinto. Pese a haber protagonizado una destacada largada que le permitió escalar hasta la décima posición en el circuito de Zandvoort, el piloto argentino cruzó la línea de meta en el 14° lugar debido a una severa penalización que arruinó por completo la planificación de su carrera.

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Las autoridades determinaron aplicarle un drive-through tras sobrepasar a Yuki Tsunoda durante el régimen de bandera amarilla, el cual se había activado tras el accidente sufrido por Max Verstappen. Además del castigo en pista que lo relegó al fondo del clasificador, la resolución le significó la pérdida de tres puntos en su superlicencia. Ante este panorama y el malestar generado tras la prueba, todas las miradas estaban puestas en los pasos institucionales que daría su equipo.

Qué decidió hacer Alpine con la sanción a Franco Colapinto

Pese al evidente descontento en el garaje, la escudería francesa tomó la decisión de no presentar una apelación formal ante la FIA. De esta manera, el castigo aplicado durante la competencia en suelo neerlandés quedará firme en los registros del campeonato y no habrá una instancia de revisión posterior para intentar revertir o atenuar la pena.

La postura adoptada no ocultó el malestar del propio piloto bonaerense, quien al bajarse del coche se mostró muy crítico con el criterio utilizado por las autoridades. "Creo que es bastante unfair. Muy duro, extremadamente dura por las condiciones que habían", manifestó el argentino ante la prensa internacional.

Por qué Alpine no apeló en Zandvoort si en Mónaco sí reclamó por Gasly y Colapinto

La determinación de la estructura gala llamó la atención al comparar el accionar del equipo semanas atrás. En el Gran Premio de Mónaco, Alpine sí había utilizado el Derecho de Revisión para discutir los castigos recibidos por exceso de velocidad en el pit lane tanto por Franco Colapinto como por Pierre Gasly.

Aquella gestión en el Principado resultó determinante para la escudería: Gasly había cruzado la meta en el tercer puesto, pero cayó al séptimo lugar por el recargo. En esa oportunidad, Alpine sostuvo que los registros de velocidad debían ser revisados y la FIA terminó haciendo lugar al reclamo, anulando los castigos y restituyendo el tercer puesto a Gasly.

Sin embargo, para la cita en Zandvoort la dirigencia resolvió no repetir la estrategia legal. La diferencia radica esencialmente en la naturaleza de los hechos juzgados: mientras que en el trazado callejero de Mónaco se cuestionaron las mediciones de los sensores de velocidad en la zona de boxes, el caso de Colapinto en Países Bajos se debió a una evaluación sobre una maniobra de sobrepaso con bandera amarilla activa, una infracción que el equipo optó por dar por cerrada sin recurrir a los escritorios de la FIA.

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