Yoyi Francella brilla en Netflix con la serie argentina más subida de tono y es ideal para maratonear

La serie argentina que sorprendió a Netflix con su tono provocador

Cuando Millenials apareció por primera vez, pocos imaginaron que iba a transformarse en una de las producciones argentinas más comentadas del streaming. La ficción apostó por una fórmula distinta: mostrar la vida sentimental, laboral y emocional de jóvenes adultos atravesados por la hiperconectividad y la incertidumbre económica.

Según el resumen oficial de Netflix: "Un grupo de millennials afronta las presiones de la madurez y lidia con una variedad de problemas, como el desempleo y el engaño".

Benjamín, interpretado por Nicolás Riera, Rodrigo, interpretado por Matías Mayer, y Juan Manuel, encarnado por Juan Guilera, buscaron desarrollar una aplicación tecnológica vinculada al mundo gastronómico. Ese proyecto empresarial terminó funcionando como el punto de partida para una trama mucho más compleja.

La serie mostró romances cruzados, tensiones emocionales, traiciones, inseguridades y relaciones marcadas por el deseo. El elenco femenino también tuvo un papel clave en el éxito de la producción. Laura Laprida, Yoyi Francella y Noelia Marzol interpretaron personajes atravesados por decisiones personales intensas y vínculos sentimentales llenos de altibajos.

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Por qué "Millenials" volvió a ser tendencia antes de salir de Netflix

La salida de una serie del catálogo suele provocar un fenómeno repetido en Netflix: los usuarios corren a verla antes de que desaparezca. Eso mismo ocurrió con Millenials, que experimentó un renovado interés en los últimos días.

Muchos usuarios destacaron la facilidad para maratonearla. Los capítulos duran menos de 30 minutos y eso permitió que gran parte del público consumiera temporadas completas en muy poco tiempo.

Ese retrato contemporáneo fue uno de los puntos más valorados por la audiencia. A diferencia de otras ficciones románticas tradicionales, Millenials buscó mostrar personajes más cercanos a la realidad cotidiana de miles de jóvenes.

La combinación entre sensualidad, humor y conflictos personales terminó funcionando como una fórmula efectiva para captar espectadores en distintos países de habla hispana.

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El elenco principal de "Millenials" con Yoyi Francella

Nicolás Riera

Laura Laprida

Juan Manuel Guilera

Johanna Francella

Matías Mayer

Noelia Marzol

Luisa Drozdek

Agustina Mindlin

Santiago Talledo

Chang Sung Kim

Las escenas subidas de tono que generaron revuelo

Desde su estreno, Millenials fue catalogada como una de las series argentinas más sensuales dentro de Netflix. La ficción no evitó mostrar escenas íntimas y apostó por un tono provocador que generó conversación.

Sin embargo, gran parte del público destacó que la serie no dependió únicamente del contenido romántico o sexual. Los conflictos emocionales y las inseguridades de los personajes también ocuparon un lugar importante.

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Las relaciones afectivas fueron presentadas desde distintos ángulos: amor, engaño, dependencia emocional, deseo y frustración. Esa mezcla permitió que la historia encontrara un equilibrio entre drama y entretenimiento.

Netflix supo aprovechar ese perfil provocador para promocionar la serie en distintos mercados. El resultado fue una producción que terminó destacándose dentro del enorme catálogo de contenido internacional.

Cuándo dejará de estar disponible "Millenials" en Netflix

Netflix confirmó que Millenials permanecerá disponible hasta el 20 de mayo de 2026 inclusive. Después de esa fecha, la producción dejará de formar parte del catálogo.

Este tipo de salidas suele estar relacionado con acuerdos de distribución y licencias de contenido. Aunque la plataforma no brindó detalles específicos sobre el motivo, la fecha ya aparece marcada dentro del servicio.

Mirá el adelanto de "Millenials"