ANSES retrasa pagos en mayo: el nuevo cronograma para jubilados y AUH

Jubilados que cobran la mínima: fechas confirmadas

Para quienes perciben haberes mínimos, el calendario ya está definido y arranca el lunes 11 de mayo:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8: 21 de mayo

DNI terminado en 9: 22 de mayo

Calendario_ANSES

Jubilados que superan la mínima

En este grupo, los pagos se trasladan hacia el cierre del mes y se ven directamente afectados por el feriado del 25 de mayo, lo que empuja parte del cronograma hacia junio:

DNI terminados en 0 y 1: 26 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 27 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 28 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 29 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 1 de junio

AUH, SUAF y otras asignaciones

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también comenzarán a cobrar en la segunda semana de mayo.

Si bien ANSES suele publicar el detalle completo por DNI días antes del inicio del cronograma, la lógica será la misma: pagos escalonados y progresivos para garantizar fluidez en la acreditación.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Desde ANSES remarcan algunos puntos clave que se repiten todos los meses pero que cobran especial importancia en esquemas con feriados:

No hace falta realizar ningún trámite adicional para cobrar

para cobrar Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria declarada

Las fechas pueden moverse por feriados o fines de semana

Cada titular puede consultar toda su información desde la plataforma digital del organismo:

Fecha exacta de cobro

Lugar de pago

Monto a percibir

Detalle de la liquidación

Esto se realiza ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.