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ANSES retrasa pagos en mayo: el nuevo cronograma para jubilados y AUH

Dos feriados alteran las fechas habituales y generan demoras en pagos de jubilados, pensiones y asignaciones. Todo lo que hay que saber.

ANSES retrasa pagos en mayo: el nuevo cronograma para jubilados y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de mayo 2026 con cambios clave por los feriados del Día del Trabajador y el Día de la Revolución de Mayo, que modificarán el ritmo habitual de acreditaciones para millones de beneficiarios.

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Como cada mes, el organismo organizará los depósitos según la terminación del DNI y el tipo de prestación, con el objetivo de evitar saturación en bancos y cajeros automáticos.

Cuándo arrancan los pagos de ANSES en mayo

A diferencia de otros cronogramas, mayo tendrá un inicio más tardío. Los pagos comenzarán después del feriado del 1 de mayo y tras finalizar el esquema de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Esto implica que la mayoría de las prestaciones se activarán recién en la segunda semana del mes, marcando un leve corrimiento respecto a meses anteriores.

Jubilados que cobran la mínima: fechas confirmadas

Para quienes perciben haberes mínimos, el calendario ya está definido y arranca el lunes 11 de mayo:

  • DNI terminado en 0: 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: 22 de mayo
Calendario_ANSES

Jubilados que superan la mínima

En este grupo, los pagos se trasladan hacia el cierre del mes y se ven directamente afectados por el feriado del 25 de mayo, lo que empuja parte del cronograma hacia junio:

  • DNI terminados en 0 y 1: 26 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 1 de junio

AUH, SUAF y otras asignaciones

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también comenzarán a cobrar en la segunda semana de mayo.

Si bien ANSES suele publicar el detalle completo por DNI días antes del inicio del cronograma, la lógica será la misma: pagos escalonados y progresivos para garantizar fluidez en la acreditación.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Desde ANSES remarcan algunos puntos clave que se repiten todos los meses pero que cobran especial importancia en esquemas con feriados:

  • No hace falta realizar ningún trámite adicional para cobrar
  • Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria declarada
  • Las fechas pueden moverse por feriados o fines de semana

Cada titular puede consultar toda su información desde la plataforma digital del organismo:

  • Fecha exacta de cobro
  • Lugar de pago
  • Monto a percibir
  • Detalle de la liquidación

Esto se realiza ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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