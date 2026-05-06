Tiene 12 años, salió a visitar a una amiga y apareció desmayada y herida: el video de la camioneta

De acuerdo con la denuncia, cerca de dos horas después de haber salido, cuatro mujeres y un hombre la llevaron de regreso en una camioneta blanca y la dejaron frente a la vivienda de su abuela. Fue la hermana de la menor quien encontró la escena. La chica estaba inconsciente y desangrándose en el ingreso a la casa.

El relato de la familia y las horas que no logra recordar

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“La dejaron desmayada, con pocos signos vitales y desangrada”, relató la madre de la víctima a Telefé Rosario.

La familia trasladó de urgencia a la nena al Hospital de Niños Zona Norte, donde los médicos confirmaron que presentaba graves lesiones internas compatibles con un abuso sexual.

La mamá contó que la menor manifestó haberse sentido mal en la calle y que una pareja la habría asistido. Sin embargo, desde ese momento, la nena no pudo reconstruir qué ocurrió.

Los médicos determinaron que sufrió un severo desgarro interno y una importante pérdida de sangre. La víctima permanece internada mientras continúa siendo monitoreada por especialistas.

Debido a su estado emocional y físico, la declaración en Cámara Gesell será realizada recién cuando los profesionales consideren que está en condiciones.

El video clave y las hipótesis que analiza la Justicia

La fiscal Mariángeles Lagar encabeza la investigación y busca reconstruir el recorrido de la menor a través de cámaras de seguridad y testimonios.

Uno de los videos más importantes muestra el momento en que la camioneta blanca llega hasta la casa de la abuela. Allí se observa a las mujeres acompañando a la menor hasta el patio delantero, mientras un hombre permanece al volante.

Antes de irse, además, el grupo habría descartado bolsas en la vereda opuesta. Los investigadores sospechan que allí podrían haber abandonado prendas de vestir.

La principal hipótesis apunta a que la menor habría sido dejada por ese mismo grupo ya en estado crítico. Sin embargo, también existe otra línea que sostiene que algunas personas la encontraron descompuesta y buscaron asistirla antes de llevarla a la vivienda.

Por ahora, la causa avanza entre más dudas que certezas.

Una mujer fue detenida y luego liberada

En las primeras horas de la investigación, una mujer de 63 años fue demorada en una vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar donde apareció la menor.

Sin embargo, al no existir pruebas suficientes para vincularla con el hecho, la Justicia ordenó su liberación.

Hasta el momento, no hay detenidos ni responsables identificados, mientras continúan las medidas para esclarecer qué ocurrió durante las horas en las que la nena estuvo desaparecida.