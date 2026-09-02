Tras el pase millonario de Enzo Fernández, Valu Cervantes reaccionó: el detalle que todos miraron

Entre los recuerdos aparecen la consagración en el Mundial de Clubes frente al París Saint-Germain, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y también el partido ante Betis por la UEFA Conference League, disputado en Polonia.

Pero hubo algo que hizo todavía más especial la publicación.

Las fotografías permiten ver cómo cambió la familia durante los años que vivieron en Inglaterra. Cuando llegaron a Stamford Bridge, el pequeño Benjamín todavía no había nacido. Hoy, el menor de la familia está cerca de cumplir tres años.

Valu acompañó el posteo con un emoticón de corazón azul y una carita emocionada, dejando en claro la mezcla de nostalgia por lo que termina y entusiasmo por todo lo que está por comenzar.

El cierre de esta etapa tiene, además, un significado especial por todo lo que ocurrió durante esos años.

Enzo llegó al Chelsea en febrero de 2023, procedente del Benfica, después de convertirse en una de las grandes figuras de la Selección argentina durante el Mundial de Qatar. La operación también fue millonaria: el club inglés desembolsó 121 millones de euros por el mediocampista.

Por entonces, Enzo y Valu se instalaron en Londres junto a Olivia. Meses después, el 26 de octubre de 2023, nació Benjamín y la familia terminó de consolidarse en Inglaterra.

Pero la vida en Londres también atravesó un momento de fuerte tensión para la pareja. En octubre de 2024, Enzo y Valu decidieron separarse después de varios años juntos. Ella dejó la casa que compartían en Inglaterra y regresó a Buenos Aires junto a sus dos hijos, mientras comenzaba a desarrollar con mayor fuerza su carrera como modelo e influencer.

La ruptura, sin embargo, no fue definitiva. Después de pasar juntos las fiestas en Europa, la pareja se reconcilió a comienzos de 2025 y volvió a apostar por su familia.

Ahora, poco más de un año después de aquella reconciliación, aparece un nuevo capítulo: La llegada de Enzo al Manchester City significa otra mudanza, otra ciudad y otra camiseta para una familia que ya atravesó varias transformaciones en muy poco tiempo.

El argentino, de 25 años, firmó contrato con el conjunto inglés hasta 2032, en una operación que lo coloca nuevamente entre los protagonistas de los grandes movimientos del fútbol europeo.

Y mientras Enzo prepara su desembarco en Manchester, Valu decidió despedirse públicamente del lugar que durante años fue parte de su historia familiar.

El Chelsea quedó atrás. Ahora comienza Manchester. Y después de una separación, una reconciliación y una vida construida entre Buenos Aires, Lisboa y Londres, la familia Fernández-Cervantes vuelve a empezar.