En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
¡Bomba!

Tras el pase millonario de Enzo Fernández, Valu Cervantes reaccionó: el detalle que todos miraron

Nadie esperaba el mensaje de Valu Cervantes después del explosivo pase millonario de Enzo Fernández. Mirala.

Banner Seguinos en google DESK
Tras el pase millonario de Enzo Fernández, Valu Cervantes reaccionó: el detalle que todos miraron

El mercado de pases europeo cerró con un bombazo que tuvo como protagonista a Enzo Fernández. El mediocampista argentino dejó atrás al Chelsea y se convirtió en nuevo jugador del Manchester City, en una operación millonaria que sacudió al fútbol inglés.

Leé también Callejero Fino: los oscuros antecedentes que complican que pueda salir en libertad
callejero fino: los oscuros antecedentes que complican que pueda salir en libertad

El pase se concretó por 125 millones de libras esterlinas, unos 146 millones de euros, y obligará al futbolista y a su familia a comenzar una nueva vida en Manchester.

Pero mientras el mundo del fútbol hablaba de números, clubes y contratos, Valu Cervantes puso el foco en otro aspecto del cambio: la despedida de una etapa familiar que comenzó en Londres y que estuvo marcada por momentos muy importantes de sus vidas.

La influencer compartió en Instagram un collage con algunas de las fotografías que fueron tomando a lo largo de los años junto a Enzo y sus dos hijos, Olivia y Benjamín. En las imágenes aparecen alentando al futbolista desde las tribunas y acompañándolo durante algunos de los momentos más importantes que vivió con la camiseta del Chelsea.

Entre los recuerdos aparecen la consagración en el Mundial de Clubes frente al París Saint-Germain, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y también el partido ante Betis por la UEFA Conference League, disputado en Polonia.

Pero hubo algo que hizo todavía más especial la publicación.

Las fotografías permiten ver cómo cambió la familia durante los años que vivieron en Inglaterra. Cuando llegaron a Stamford Bridge, el pequeño Benjamín todavía no había nacido. Hoy, el menor de la familia está cerca de cumplir tres años.

Valu acompañó el posteo con un emoticón de corazón azul y una carita emocionada, dejando en claro la mezcla de nostalgia por lo que termina y entusiasmo por todo lo que está por comenzar.

El cierre de esta etapa tiene, además, un significado especial por todo lo que ocurrió durante esos años.

Enzo llegó al Chelsea en febrero de 2023, procedente del Benfica, después de convertirse en una de las grandes figuras de la Selección argentina durante el Mundial de Qatar. La operación también fue millonaria: el club inglés desembolsó 121 millones de euros por el mediocampista.

Por entonces, Enzo y Valu se instalaron en Londres junto a Olivia. Meses después, el 26 de octubre de 2023, nació Benjamín y la familia terminó de consolidarse en Inglaterra.

Pero la vida en Londres también atravesó un momento de fuerte tensión para la pareja. En octubre de 2024, Enzo y Valu decidieron separarse después de varios años juntos. Ella dejó la casa que compartían en Inglaterra y regresó a Buenos Aires junto a sus dos hijos, mientras comenzaba a desarrollar con mayor fuerza su carrera como modelo e influencer.

La ruptura, sin embargo, no fue definitiva. Después de pasar juntos las fiestas en Europa, la pareja se reconcilió a comienzos de 2025 y volvió a apostar por su familia.

Ahora, poco más de un año después de aquella reconciliación, aparece un nuevo capítulo: La llegada de Enzo al Manchester City significa otra mudanza, otra ciudad y otra camiseta para una familia que ya atravesó varias transformaciones en muy poco tiempo.

El argentino, de 25 años, firmó contrato con el conjunto inglés hasta 2032, en una operación que lo coloca nuevamente entre los protagonistas de los grandes movimientos del fútbol europeo.

Y mientras Enzo prepara su desembarco en Manchester, Valu decidió despedirse públicamente del lugar que durante años fue parte de su historia familiar.

El Chelsea quedó atrás. Ahora comienza Manchester. Y después de una separación, una reconciliación y una vida construida entre Buenos Aires, Lisboa y Londres, la familia Fernández-Cervantes vuelve a empezar.

En pocas palabras

"

  • Enzo Fernández: El mediocampista argentino fue transferido al Manchester City por 125 millones de libras.
  • Reacción de Valu Cervantes: Su expareja compartió un collage de fotos recordando su etapa en Londres y la familia.
  • Cambios familiares: La mudanza a Manchester marca otro capítulo tras una separación y reconciliación.

"

Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Tarta de coco y dulce de leche: la receta fácil para que quede irresistible
Netflix estrena Mis muertos tristes, la miniserie de 4 capítulos basada en cuentos de Mariana Enriquez
El fuerte papel de Margarita, la hija de Fito Páez, en la película de Barreda y la terrible escena que le costó grabar

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar