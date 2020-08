El dueño de una cervecería hizo su descargo tras el caso de Recoleta y dijo que no es su obligación hacer respetar el distanciamiento

Para la justicia, la responsabilidad es de los dueños del bar. (Foto: Captura de TV).

A raíz de lo que sucedió en dos bares del barrio porteño de Recoleta, donde decenas de personas se agolparon en sus puertas en plena cuarentena, BDA dialogó con Santiago Olivera, dueño de varias cervecerías, quien señaló, a modo de descargo: "No podemos salir a decirle a la gente que no se amontone".

En diálogo con Antonio Laje, Olivera agregó: "Nosotros tenemos un protocolo estricto, no podemos poner mesas en el exterior ni incentivar con música, sólo podemos vender al paso".

El empresario contó, además, que ya cerró tres cervecerías de las cuatro que tenía en Palermo por el parate económico y explicó: "Si bien pudimos abrir en la modalidad take away desde marzo, tenemos que ser muy responsables de no fomentar estas cosas".

Cabe mencionar que la Justicia labró actas por el artículo 205 contra los dos encargados de los comercios de Recoleta, por entender que no respetaron el distanciamiento social, algo que debió ser responsabilidad de la gente que se quedó en la vereda.