Ola polar en todo el país: cuánto durará el frío extremo en cada región

En el Conurbano y en el resto del territorio bonaerense se prevé una evolución similar. La rotación del viento hacia el norte permitirá que las temperaturas suban de forma progresiva.

temperaturas.jfif

En Córdoba y Mendoza, el alivio llegará un día más tarde. Según los pronósticos, el ascenso térmico comenzará el viernes.

La Patagonia fue una de las regiones más castigadas. En Trelew, Chubut, se alcanzó una temperatura mínima récord de 12,6 grados bajo cero. Allí también se espera una mejora para el jueves, cuando la mínima será de 1 grado y la máxima de 12.

En la ciudad de Neuquén, la mínima recién superará los 2 grados el sábado. En Bariloche, Río Negro, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual y se notará con mayor claridad hacia el lunes.

En el Norte argentino también habrá una recuperación térmica desde el jueves. En la ciudad de Salta, por ejemplo, se prevé una mínima de 4 grados y una máxima de 19 ese día.

Qué se espera para el resto del invierno

Según el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, entre julio y septiembre, se esperan temperaturas normales o levemente superiores a lo habitual en gran parte del país. Esta tendencia abarcaría el NOA, Cuyo, el centro del país, el sur del Litoral, Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia.

Respecto a las lluvias, se prevén niveles normales o inferiores a lo normal en Córdoba, el oeste de Santa Fe, Cuyo y el oeste patagónico. En cambio, en zonas como el norte del Litoral, el este de Salta, el sudeste bonaerense y el sur de la Patagonia, las precipitaciones se mantendrán dentro de los valores esperados. En el noreste de Buenos Aires y el sur del Litoral podrían ser incluso superiores a lo normal.

Aunque las condiciones generales apunten a un invierno moderado, los expertos advierten que pueden darse irrupciones de aire frío que afecten en particular al centro y norte del país. Por eso se recomienda estar atentos a los pronósticos diarios y a las alertas oficiales ante eventos extremo.

¿Qué hacer en el caso de ola polar?

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo Integramos (Sinagir) generó una guía en alerta de ola polar con recomendaciones a seguir:

• Verificá el estado de estufas y chimeneas antes de que llegue el invierno.

• Reservá una buena cantidad de alimentos no perecederos y agua potable.

• No hagas esfuerzos, como por ejemplo, palear nieve. Este tipo de actividad puede ser demasiado dura para gente que no está en condiciones físicas y producir malestar.

• Mantené los ambientes ventilados para evitar la inhalación de monóxido de carbono.

• Por las noches, verificá la temperatura de las habitaciones de los adultos mayores y los niños. Mientras duermen, suelen perder más temperatura corporal.

• Ante alerta, evitá salir al exterior. Si un temporal de invierno te sorprende en la calle, busca un lugar seguro para refugiarte.

• En el exterior, usá varias capas de ropa, de manera que te las puedas sacar para evitar la transpiración y el subsiguiente enfriamiento. Lo recomendable es que sean ropas de tejido apretado, impermeables al agua y con una capucha que proteja gran parte de tu cara y tu boca para que respires aire caliente y evites que entre aire extremadamente frío a tus pulmones.

• Contá con todos los elementos que te recomendamos en nuestro Kit de emergencias. Es imprescindible que cuentes con radio a pilas y linternas por si llegar a haber cortes del suministro eléctrico.

• Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.