Tremendo temporal en Zárate: un barrio entero quedó bajo el agua y hay evacuados

El hombre también reclamó que ya vivieron situaciones similares en otros temporales. “Es la cuarta vez que pasa esto. Tenemos un arroyo acá atrás, lindero a una fábrica. Cada dos por tres, cuando llueve, debido a que no tiene mantenimiento, nos anegamos”, relató.

Con la llegada de la noche, la zona se veía oscura porque se cortó la luz y sobre la posibilidad de volver a sus casa la víctima detalló: “El agua tarda en bajar, unas 18 horas más o menos y deja todo destrozado”.

Qué tener en cuenta cuando hay una inundación

Por su parte personal de Defensa Civil y Bomberos trabajaron en las zonas afectadas para tratar de ayudar a las víctimas y evitar accidentes mayores de las casi 100 familias afectadas por la creciente del agua.

Durante el temporal se recomienda no transitar por calles anegadas, no dejar bolsas de basura en la calle, no colocar macetas ni sillas de plástico en los balcones, no tocar cajas de luz o cables de la vía pública, no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, evitar trasladarse en zonas arboladas, no arrojar elementos que obstruyan sumideros y asegurar elementos que se encuentran en obras de construcción, como chapas, ladrillos y tirantes, entre otros.