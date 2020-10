Esperando los dólares: Alberto Fernández admitió que “hasta aquí no ha servido” bajar las retenciones a la soja

El Gobierno espera un mayor ingreso de divisas del complejo sojero

El presidente Alberto Fernández admitió anoche que la baja temporal de derechos de exportación sobre el complejo soja para aumentar el ingreso de divisas aún no tuvo el resultado que esperaba el Gobierno.

“Hasta acá no ha rendido lo que esperábamos que rinda”, afirmó en una entrevista a C5N. Y se lamentó: "debo confesar que no ha servido”.

Sin embargo, propuso esperar para hacer una evaluación más completa. “Todavía tenemos un tiempo por delante”, sostuvo y deseo que los operadores “entiendan la necesidad que tenemos que esas divisas se liquiden”.

El mandatario, prefirió no personalizar responsabilidades sobre la falta de activación de mayores negocios. El responsable “es el mercado que no exporta y no liquida dólares y está especulando con muchas cosas”, opinó.

En ese sentido, advirtió que “si alguien está especulando con una devaluación, especula de gusto porque una devaluación no va a haber”.

También se refirió a una potencial suba de los precios internacionales. “Si alguien especula con que siga subiendo el precio de la soja eso nos excede a nosotros”, afirmó, analizando que “la sequía en EE.UU. evidentemente ha mejorado muchísimo el precio de la soja”.