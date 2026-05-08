Tortas fritas caseras: la receta tradicional que nunca falla en los días fríos

El primer paso de la receta compartida por el canal de YouTube “Cocina y Rock and Roll”, que acumula más de 2 millones de reproducciones, consiste en derretir la grasa en una sartén a fuego moderado. Al mismo tiempo, se recomienda calentar el agua hasta que quede tibia o caliente para facilitar la preparación de la masa.

En un recipiente se debe colocar la harina junto con la sal y formar un hueco en el centro. Allí se agregan las dos cucharadas de grasa derretida y el agua tibia. Luego, la mezcla debe amasarse sobre una superficie limpia durante aproximadamente tres minutos, hasta obtener una preparación uniforme y suave.

Una vez lista la masa, hay que cortar pequeñas porciones del tamaño de la palma de la mano y estirarlas con un palo de amasar hasta alcanzar un espesor de medio centímetro aproximadamente.

Antes de llevarlas a la fritura, se recomienda hacer un pequeño agujero en el centro de cada pieza. Este detalle ayuda a evitar que la masa se infle demasiado y permite una cocción más pareja.

Con la grasa bien caliente, las tortas fritas deben cocinarse entre dos y tres minutos por lado, hasta que queden doradas. Finalmente, se retiran y se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Como toque final, se puede espolvorear azúcar mientras todavía están calientes, logrando así el clásico contraste entre lo salado y lo dulce que caracteriza a esta preparación tradicional argentina.