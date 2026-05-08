Las tortas fritas forman parte de las recetas más tradicionales de la cocina argentina y suelen convertirse en las grandes protagonistas de las tardes frías o lluviosas.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, las tortas fritas se mantienen como una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina.
Tortas fritas caseras: la receta tradicional que nunca falla en los días fríos
Las tortas fritas forman parte de las recetas más tradicionales de la cocina argentina y suelen convertirse en las grandes protagonistas de las tardes frías o lluviosas.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este clásico irresistible combina una textura crocante por fuera y tierna por dentro, ideal para acompañar unos mates en familia o con amigos. La versión más tradicional se prepara con grasa vacuna, un detalle que aporta un sabor casero inconfundible y las vuelve aún más sabrosas.
Para esta preparación se necesitan 250 gramos de harina de trigo común, que puede ser 000 o 0000, media cucharada de sal, dos cucharadas de grasa derretida o aceite para la masa, 150 centímetros cúbicos de agua tibia o caliente y medio kilo de grasa vacuna refinada para freír. De manera opcional, también se puede utilizar azúcar para espolvorear al final.
El primer paso de la receta compartida por el canal de YouTube “Cocina y Rock and Roll”, que acumula más de 2 millones de reproducciones, consiste en derretir la grasa en una sartén a fuego moderado. Al mismo tiempo, se recomienda calentar el agua hasta que quede tibia o caliente para facilitar la preparación de la masa.
En un recipiente se debe colocar la harina junto con la sal y formar un hueco en el centro. Allí se agregan las dos cucharadas de grasa derretida y el agua tibia. Luego, la mezcla debe amasarse sobre una superficie limpia durante aproximadamente tres minutos, hasta obtener una preparación uniforme y suave.
Una vez lista la masa, hay que cortar pequeñas porciones del tamaño de la palma de la mano y estirarlas con un palo de amasar hasta alcanzar un espesor de medio centímetro aproximadamente.
Antes de llevarlas a la fritura, se recomienda hacer un pequeño agujero en el centro de cada pieza. Este detalle ayuda a evitar que la masa se infle demasiado y permite una cocción más pareja.
Con la grasa bien caliente, las tortas fritas deben cocinarse entre dos y tres minutos por lado, hasta que queden doradas. Finalmente, se retiran y se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
Como toque final, se puede espolvorear azúcar mientras todavía están calientes, logrando así el clásico contraste entre lo salado y lo dulce que caracteriza a esta preparación tradicional argentina.