En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Real Madrid
Federico Valverde
CRISIS EN REAL MADRID

Sanción histórica en el Real Madrid: la multa que le impuso el club a Valverde y Tchouaméni

La directiva del club merengue no dejó pasar el violento episodio entre el uruguayo y el francés. Este viernes, a través de un comunicado oficial, se anunció una multa sin precedentes para ambos futbolistas.

Sanción histórica en el Real Madrid: la multa que le impuso el club a Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid ha decidido cortar de raíz el clima de violencia que se instaló en su vestuario. Luego de la escandalosa pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que terminó con el mediocampista uruguayo hospitalizado, la institución blanca emitió este viernes un comunicado oficial anunciando una durísima sanción económica de quinientos mil euros para cada jugador.

Leé también El trasfondo de la pelea entre Valverde y Tchouaméni: la herencia que dejó Xabi Alonso y el vestuario dividido en el Real Madrid
el trasfondo de la pelea entre valverde y tchouameni: la herencia que dejo xabi alonso y el vestuario dividido en el real madrid
image

La medida busca sentar un precedente ante un hecho que ha dañado la imagen del club más poderoso del mundo a solo horas del clásico ante el Barcelona. Según la información oficial, aunque el castigo financiero es implacable, el club también buscó bajar la tensión asegurando que “los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”, extendiendo el pedido de perdón a todo el plantel y al cuerpo técnico.

Cómo fue la pelea entre Valverde y Tchouaméni en el vestuario

Nuevos detalles aportados por el periodista Edu Aguirre en El Chiringuito arrojan luz sobre una secuencia que rozó la tragedia. Al parecer, la chispa se encendió durante el entrenamiento, cuando Valverde realizó una entrada muy dura contra Tchouaméni, con una intensidad muy superior a la habitual. Lo peor, sin embargo, ocurrió al finalizar la práctica en la intimidad de Valdebebas.

De acuerdo con el relato periodístico, ambos jugadores entraron primero al vestuario y se produjo un segundo enfrentamiento físico. Durante el forcejeo, Valverde cayó y se golpeó la cabeza contra una mesa del vestuario, sufriendo un impacto directo en la frente. Cuando el resto de sus compañeros y el staff ingresaron, se encontraron con una escena impactante: Valverde estaba con un corte en la cabeza y semiinconsciente en el suelo. Incluso se reveló que, debido al fuerte golpe, el uruguayo presentaba lagunas de memoria en los momentos posteriores al incidente.

Cuál es el diagnóstico médico actual de Fede Valverde

Tras el traslado de urgencia y las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del Real Madrid, el diagnóstico es preocupante. Al futbolista se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico, una condición que requiere un seguimiento estricto para evitar complicaciones posteriores.

A raíz de esta situación, el club confirmó que Valverde deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, siguiendo los protocolos médicos establecidos para este tipo de traumatismos. Esto significa que el "Halcón" no solo se perderá el trascendental clásico del domingo, sino que su disponibilidad para los próximos compromisos del equipo queda sujeta a su evolución neurológica. Actualmente, el jugador se encuentra en su domicilio en buen estado, bajo vigilancia médica constante.

Qué implica esta sanción para los jugadores

La multa de medio millón de euros es una de las más altas que se recuerden en la historia moderna del Real Madrid por motivos disciplinarios. La directiva encabezada por Florentino Pérez busca enviar un mensaje claro: ninguna disputa personal, por más trasfondo político que tenga (como la división tras la salida de Xabi Alonso), puede derivar en agresiones físicas que pongan en riesgo la integridad de los deportistas.

Aunque las disculpas públicas y privadas entre Valverde y Tchouaméni han sido un primer paso para la reconciliación, el clima interno sigue siendo de extrema vigilancia. El club espera que este castigo económico sirva para apagar el incendio en un vestuario que, a pesar de los pedidos de perdón, llegará al Camp Nou sumamente golpeado en su moral y sin una de sus piezas fundamentales en el mediocampo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Real Madrid Federico Valverde Sanción
Notas relacionadas
Escándalo total en el Real Madrid: Federico Valverde fue hospitalizado tras una pelea con Tchouaméni
River le ganó en la última jugada a Carabobo 2-1 y se acercó a los octavos de final
El Dibu Martínez jugará otra final: así fue su espectacular actuación ante Nottingham Forest

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar