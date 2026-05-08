Sanción histórica en el Real Madrid: la multa que le impuso el club a Valverde y Tchouaméni

De acuerdo con el relato periodístico, ambos jugadores entraron primero al vestuario y se produjo un segundo enfrentamiento físico. Durante el forcejeo, Valverde cayó y se golpeó la cabeza contra una mesa del vestuario, sufriendo un impacto directo en la frente. Cuando el resto de sus compañeros y el staff ingresaron, se encontraron con una escena impactante: Valverde estaba con un corte en la cabeza y semiinconsciente en el suelo. Incluso se reveló que, debido al fuerte golpe, el uruguayo presentaba lagunas de memoria en los momentos posteriores al incidente.

Cuál es el diagnóstico médico actual de Fede Valverde

Tras el traslado de urgencia y las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del Real Madrid, el diagnóstico es preocupante. Al futbolista se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico, una condición que requiere un seguimiento estricto para evitar complicaciones posteriores.

A raíz de esta situación, el club confirmó que Valverde deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, siguiendo los protocolos médicos establecidos para este tipo de traumatismos. Esto significa que el "Halcón" no solo se perderá el trascendental clásico del domingo, sino que su disponibilidad para los próximos compromisos del equipo queda sujeta a su evolución neurológica. Actualmente, el jugador se encuentra en su domicilio en buen estado, bajo vigilancia médica constante.

Qué implica esta sanción para los jugadores

La multa de medio millón de euros es una de las más altas que se recuerden en la historia moderna del Real Madrid por motivos disciplinarios. La directiva encabezada por Florentino Pérez busca enviar un mensaje claro: ninguna disputa personal, por más trasfondo político que tenga (como la división tras la salida de Xabi Alonso), puede derivar en agresiones físicas que pongan en riesgo la integridad de los deportistas.

Aunque las disculpas públicas y privadas entre Valverde y Tchouaméni han sido un primer paso para la reconciliación, el clima interno sigue siendo de extrema vigilancia. El club espera que este castigo económico sirva para apagar el incendio en un vestuario que, a pesar de los pedidos de perdón, llegará al Camp Nou sumamente golpeado en su moral y sin una de sus piezas fundamentales en el mediocampo.