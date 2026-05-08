Escándalo total: ordenan la detención de Marcelo Pelegri, el ex de Grecia Colmenares

En una reciente nota con el ciclo de espectáculos, Marcelo Pelegri habló de su divorcio con la actriz el cual se dio de manera normal y aclaró que se pusieron de acuerdo rápidamente.

Al ser consultado por el reclamo económico de Nora Kriegshaber por una supuesta deuda que tendría de años con ella, negó tal hecho y sostuvo que no tenía ninguna causa judicial en su contra.

"Tengo el expediente limpio, yo no hice nada de todo eso. A mi me hacen causas que no me llegan, yo no soy famoso pero acá me conoce todo el mundo", se defendió en ese entonces el empresario y ex de la famosa actriz.

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Marcelo Pelegri dio detalles de su divorcio de Grecia Colmenares

Marcelo Pelegri rompió el silencio en el programa Intrusos y se refirió por primera vez a lo que fue el final de la relación con Grecia Colmenares, madre de su hijo Gianfranco, ante tantas versiones que circularon.

"Nunca hablé del tema pero te lo voy a decir ahora: mi divorcio con Grecia Colmenares nos costó 100 dólares, nos pusimos de acuerdo en dos minutos y siempre dijimos lo mismo. No somos íntimos amigos porque estamos separados", indicó el empresario desde Madrid.

Y dejó en claro sobre su separación de la actriz: "La mujer más importante de mi vida es mi madre. Después lo mejor que tuve en mi vida es mi hijo y ella es la madre y yo estuve casado con ella 19 años espectaculares. Siempre dije lo mismo: en nuestra historia cambió el formato, lo que era amor fue cariño y respeto".

"Con Grecia pagamos nuestro divorcio con un abogado y costó 100 dólares. Con ella siempre nos llevamos muy bien. Cada uno se quedó con lo que se tenía que quedar", se sinceró sobre el divorcio con la actriz y lo rápido que se resolvió el tema tras veinte años juntos.