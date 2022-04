Cómo será el tractorazo que llevará el reclamo del campo a la Casa Rosada

“No solo la gente del campo está harta y cansada, también lo están los de la ciudad”, afirmó Ariel Bianchi, de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA). Por eso, en las consignas se unen pedidos como menor presión impositiva, control de la inflación y reducción del gasto público, con otros sobre la división de poderes y la no intervención sobre la Justicia.

Incluso, el colectivo Campo+Ciudad llevará 10 mil ejemplares de la Constitución para repartir entre quienes se acerquen a la marcha. “Mañana es una fiesta cívica, una fiesta republicana, donde la gente va a ir a festejar la Constitución. Toda la gente que se pueda ver identificada en los valores de la Constitución deberá estar ahí”, sostuvo Leo Demolis, integrante de Campo+Ciudad.

La logística de la marcha

Los primeros puntos de encuentro de los productores serán en las confluencias de las rutas 8 y 9 con la 193, y en la unión de la ruta 7 y la ruta 5, en Luján.

Desde allí, las columnas comenzarán a marchar hacia la Ciudad de Buenos Aires por Panamericana y Acceso Oeste hasta el nuevo lugar de encuentro en Libertador Udaondo, donde ya estarán quienes arribaron el viernes.

Alrededor del mediodía, se iniciará la marcha hacia Plaza de Mayo, por Av de Libertador, 9 de julio y Diagonal Norte. La intención es llegar al objetivo final a las 15 hs.

Desde la organización aclararon que no habrá oradores en el acto, pero que sí se le entregará un petitorio al Gobierno en las puertas de la Casa Rosada.

Con la Mesa de Enlace ausente

Si bien la protesta cobró difusión masiva en la última semana, el tractorazo fue anunciado un mes atrás, luego del aumento de los derechos de exportación a los derivados de la soja. Los organizadores son los representes de AAPA, rurales del norte de la provincia de Buenos Aires y Campo+Ciudad. También recibieron el apoyo de alrededor de 100 rurales de todo el país, cámaras empresariales y la Mesa de Enlace de Córdoba.

¿Qué pasó con la dirigencia nacional? A pesar del amplio y peleado debate para adentro de las entidades, los órganos de gobierno de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro, resolvieron no adherir a la movilización.

En diálogo con A24.com Agro, algunos dirigentes de la Mesa de Enlace reconocieron que la decisión de no adherir a la movilización fue muy discutida internamente, al borde de generar una grieta que haga difícil el trabajo a futuro.

¿Por qué no se sumaron entonces? “Es una marcha donde la política estará presente. Habrá actores de la política y no queremos que se coloque a la Mesa de Enlace como parte de la oposición”, afirmó un dirigente rural.

Días atrás, Jorge Chemes, presidente de CRA afirmó: “Creemos que no es el momento adecuado ni la herramienta. Consideramos que las gestiones que estamos llevando a cabo desde la Mesa de Enlace con las reuniones con los legisladores y gobernadores son las que hay que seguir trabajando para que los reclamos se transformen en leyes”.

Para el entrerriano la protesta “no va a cambiar la situación”. Y aseguró: “es más, molestás a una comunidad como la de Buenos Aires donde la gente está cansada de las protestas. Obviamente que los autoconvocados tienen derecho a realizar la acción que quieran, pero desde las entidades consideramos que las herramientas pasan por otro lado en estas circunstancias”.

“Los cambios se hacen en las legislaturas, con leyes. Y el Gobierno se va a tener que encuadrar. Eso es paso a paso, obvio que no es de resultados inmediatos, pero una movilización tampoco”, entendió Chemes.

Por su parte, el Consejo de Dirección de Coninagro votó unánimemente no participar, más allá de darle libertad de acción a cualquiera de sus afiliados a sumarse a la marcha, con la cual sí coinciden en las motivaciones. El propio titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, remarcó ante AM 970 Génesis que “no saben cuál es la estrategia para el día después”.

“La única responsable del tema inflacionario es la política, no solo el Gobierno nacional, porque esto lleva 30 o 40 años. La oposición no se puede hacer la distraída, todo está vinculado”, indicó el mendocino.

Por el lado de los autoconvocados, Walter Malfatto, productor agropecuario de Bragado, lamentó “que la Mesa de Enlace no esté participando. Creemos que hace rato es el momento, pero ellos dicen que no, que eran las Elecciones, etc, etc. Y ahora hay motivos sobrados para el reclamo: no hay gasoil, hay cepo cambiario, y además somos ciudadanos, y nos tienen que escuchar como tal”.

Malfatto además está enrolado en Federación Agraria en su zona, pero asegura no compartir la decisión tomada por la cúpula dirigencial. “Estamos aportando cualquier cantidad de plata y todavía nos miran como si fuéramos los malos de la película. Eso es lo que hay que demostrarles. Y a la Mesa de Enlace no sé qué le pasa, las bases la pasó por encima y quedó desdibujada”, opinó ante el llamado de A24.com Agro.

Cómo seguirá la relación entre autoconvocados y entidades, es algo que comenzará a dirimirse a partir del lunes. Por lo pronto, los dirigentes de la Mesa de Enlace prefieren esperar y bajar el perfil. Incluso postergaron una reunión que tenían programada el jueves pasado con Sergio Massa en fecha a definir próximamente. El objetivo fue que los autoconvocados no lo tomen como una provocación ni que el Gobierno los use “para dividir al campo”, afirmó otro dirigente.

Este sábado, pesar de las advertencias del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y de las palabras del oficialismo acusándolos de ser una marcha política, los productores llegarán en tractor a Plaza de Mayo. El impacto político de la protesta, aún está por escribirse.