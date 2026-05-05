El fuerte posteo que revela la historia de la hija desconocida de Luis Brandoni: "Extraña tristeza"

"El domingo a la hora de la siesta me llamó mi papá. Al parecer te estabas yendo. El Oli con sus sabios nueve años dijo: "Muy buen actor y tan conocido pero poco conocido en nuestra familia ma", comenzó su profunda reflexión.

"El lunes me despertó la noticia. Ya era un hecho, y me embistió una extraña tristeza que no supe dónde poner. Horas más tarde me subí a un micro que me llevó a tu entierro", continuó.

Y confesó sobre su historia familiar: "Yo pensaba en mi mamá, quería estar con ella. Mi mamá, tú hija, tú primogénita. La que llegó pronto, cuando aún eras muy joven. Mi abuela también lo era, y con sus diecisiete años fue la más valiente".

"¿Porqué estoy triste? ¿Qué es lo que estoy duelando? Si nunca te tuve. ¿Cómo podría haber sido la historia? Quién sabe. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieses visto? Ironía del destino tener semejante referente tan cerca y tan lejano", se sinceró la actriz.

Y dejó en claro sus ganas de contar su verdad: "Tengo una necesidad imperiosa de contar la otra parte de la historia. La historia de quienes quedaron por fuera del relato. La gente habla, escribe sobre vos. Imagina verdades sobre vos y las cuenta".

"El gran héroe nacional se nos fue. Persona maravillosa, ser humano intachable. Y que puedo decirte. Me cuesta encontrarte en aquellos lugares", cerró la nieta de Luis Brandoni su posteo.

Cabe recordar que Luis Brandoni fruto de su matrimonio de 38 años con la actriz Marta Bianchi, tuvo dos hijas, Florencia y Micaela.

luis brandoni posteo nieta tras su muerte

El día que Luis Brandoni confesó su paternidad en la adolescencia

En 2022, Luis Brandoni brindó una entrevista a la periodista Érica Fontana para el ciclo He vivido en Telefe donde cóntó cómo lo marcó ser padre a los 17 años antes de convertirse en padre de Florencia y Micaela.

“Fui papá a los diecisiete años”, dijo con tono sentido el artista, quien siempre mantuvo un perfil reservado sobre su vida. Y luego reconoció sobre esa paternidad temprana: "No fue un episodio feliz, para mí fue un problema muy serio, muy grave".

"Era una época en que se hacía difícil hablar de esas cosas que lo pude resolver muchos años después", agregó el artista.

Y comentó sobre ese especial momento de su vida: “Me ayudó mucho la que fue mi esposa cuando me reencuentro con mi hija Adriana, con la que felizmente tenemos una muy buena relación”.