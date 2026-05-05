Alerta por estafas con códigos QR: cómo funciona el "quishing" y qué hacer para prevenir

El método PICO: la psicología detrás del engaño

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Especialistas en ciberseguridad utilizan el acrónimo PICO para explicar cómo los estafadores logran que la emoción supere a la razón:

Pretexto: se busca captar la atención con algo muy atractivo (un premio) o alarmante (una deuda o cuenta bloqueada), con el objetivo de generar una emoción intensa.

Impostor: los delincuentes se hacen pasar por empresas u organismos reconocidos, como bancos, municipios o marcas conocidas.

Contexto: se apoyan en situaciones actuales (salud, crisis económica, eventos deportivos) para que el mensaje resulte creíble.

Oportunidad (urgencia): apelan a la presión del tiempo, con mensajes que exigen actuar de inmediato, reduciendo así el margen de análisis.

Consejos para protegerse de las estafas con QR

PAGOQR

Es importante tener en cuenta que escanear un código y acceder a un sitio no suele ser suficiente para concretar el fraude; el riesgo aparece cuando se ingresan datos bancarios o se descargan aplicaciones desde enlaces sospechosos.

Pausar y analizar: antes de escanear, conviene tomarse unos segundos para evaluar la situación y evitar decisiones impulsivas.

Verificar el destino: en un comercio, es recomendable confirmar con el vendedor que el destino del pago sea el correcto antes de validar la operación.

Seguridad para comerciantes: se sugiere no dejar el código QR al alcance de terceros, para evitar manipulaciones físicas.

Doble factor de autenticación: resulta fundamental activar el segundo factor de verificación en aplicaciones como WhatsApp, lo que reduce el riesgo de robo de cuentas.

En un contexto donde estas maniobras se vuelven cada vez más frecuentes, la prevención y la atención a los detalles siguen siendo las herramientas más efectivas para evitar caer en este tipo de engaños.