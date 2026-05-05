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Internación y "cosas turbias": el fuerte relato del "Pocho" Lavezzi sobre su lucha contra las adicciones

En una entrevista íntima y desgarradora, el exfutbolista de la Selección Argentina repasó su pasado en Rosario, reveló la charla con su hijo que lo hizo reaccionar y recordó una advertencia clave de Diego Maradona sobre la familia. "Hoy sigo luchando", confesó sobre su tratamiento.

Internación y cosas turbias: el fuerte relato del Pocho Lavezzi sobre su lucha contra las adicciones

La figura de Ezequiel “Pocho” Lavezzi siempre estuvo ligada a la alegría, las bromas en el vestuario y el éxito deportivo. Sin embargo, tras su retiro, el exdelantero del PSG y la Selección Argentina atravesó los momentos más oscuros de su vida. En una reciente entrevista en el canal de streaming Olga, el "Pocho" decidió hablar sin filtros sobre su dura batalla contra las adicciones y el largo proceso de recuperación que hoy lidera su día a día.

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Con una honestidad brutal, Lavezzi repasó cómo sus orígenes en Rosario marcaron su destino y por qué considera que su carrera profesional fue un milagro. “Casi todos mis amigos de mi edad, el barrio se los comió. Tengo muchísimos amigos que se murieron. Me considero un afortunado y que el fútbol me salvó”, confesó con crudeza, dejando claro que el deporte fue la única vía de escape a una realidad que consumió a su entorno más cercano.

Cuál fue el momento que hizo reaccionar a Lavezzi sobre su adicción

A pesar de la fama y el éxito, el "Pocho" admitió haber transitado por senderos peligrosos tras dejar las canchas. El punto de inflexión no llegó por una recomendación médica, sino por una conversación frontal con su propio hijo. Según relató, el adolescente lo sentó para decirle "un montón de cosas" que lo obligaron a mirarse al espejo.

“Dije ‘no, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas y dije ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias”, explicó el exfutbolista. Esa necesidad de disfrutar de placeres momentáneos se convirtió rápidamente en un problema que, según sus palabras, "no le estaba haciendo tan bien", lo que lo llevó a buscar ayuda profesional.

Qué consejo le dio Diego Maradona a Lavezzi sobre la familia

Durante la entrevista, Lavezzi recordó con nostalgia una charla privada que mantuvo con Diego Armando Maradona durante una concentración de la Selección. El astro argentino, conociendo de primera mano las dificultades del éxito y las malas decisiones, notó que el "Pocho" no estaba bien anímicamente y lo mandó a llamar.

Al confesarle que sentía que estaba perdiendo a su familia, Maradona fue lapidario: “Andáte a buscar allá a tu familia. No cometas el mismo error que yo hice, porque la familia es lo más importante”. Aunque en aquel momento Lavezzi admitió entre risas que "no prendió" el consejo de inmediato, hoy lo atesora como una advertencia que cobró sentido con el paso de los años y sus propias crisis personales.

Cómo fue el proceso de internación y rehabilitación del Pocho Lavezzi

El relato sobre sus días en la clínica fue uno de los pasajes más potentes de la nota. Lavezzi describió la experiencia de convivir con desconocidos y enfrentarse a sus propios errores sin las comodidades de su vida habitual. “Me interné, estuve pasándola, curtiéndola en una clínica con gente que no conocía... todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino”, señaló.

A pesar de haber estado muy renegado al principio, aseguró que la internación de un mes terminó haciéndole bien, aunque hoy continúa luchando. Sobre la pelea diaria, Lavezzi fue tajante al decir que todos los días hay que pelearle a algo, comparando su situación con las finales perdidas con la Selección y asegurando que, tarde o temprano, le tiene que ganar a esta batalla.

Una anécdota desopilante con Zlatan Ibrahimovic

No todo fue drama en la entrevista. Lavezzi también recordó su paso por el París Saint-Germain y su relación con Zlatan Ibrahimovic. El "Pocho" contó una anécdota de una noche de fiesta que terminó a las 5 de la mañana, pocas horas antes de un entrenamiento. Mientras el sueco llegó al club "tirado en la camilla" y sin poder moverse, Lavezzi entrenó con normalidad. “Yo lo hacía todos los días”, recordó entre carcajadas, evidenciando el estilo de vida que en aquel entonces parecía inofensivo pero que luego le pasaría factura.

Hoy, lejos de los flashes de Europa y los estadios llenos, Ezequiel Lavezzi continúa en tratamiento para seguir mejorando. Con la guardia alta y el apoyo de su familia, el "Pocho" busca ganar la final más importante de su vida: la de su propia salud y bienestar.

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