Juan José Bahillo: "Hay una falta de construcción de confianza entre la producción y el Gobierno"

“Fue una medida que tuvo una muy buena respuesta, pero también trabajada, consensuada y que tuvo intercambio de opiniones con los actores involucrados de las distintas partes de la cadena. Porque estar cerca de los 14 millones de toneladas liquidadas, que son más de u$s 8.100 millones, eso sí te puedo reconocer que superó nuestras expectativas que en el mejor de los casos estaban un poco por encima de los u$s 6.000 millones”, calificó Bahillo en diálogo con La Red Rural (AM 910).