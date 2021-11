¿Luz amarilla para el Gobierno? En 2022 la agroindustria aportaría menos divisas que este año

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la proyección de exportaciones de los principales productos de la agroindustria para el 2022 alcanza u$s 35.966 millones, una cifra que se ubica al menos u$s 1.002 millones por debajo de lo que se estima para este año: u$s 36.968 millones. ¿A qué le atribuyen estos índices? A la caída de los precios de exportación de la soja.