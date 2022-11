Riesgo en la frontera: ante el reclamo de criadores, Senasa y Aduana buscan agilizar el tránsito de caballos en el Mercosur

La presentación de “Nuestros caballos”, la exposición más importante de la actividad equina que tendrá lugar en marzo del año que viene en Buenos Aires, dejó de yapa el reclamo del presidente de la Asociación Criadores de Caballos Criollos sobre una grave problemática: “Estamos preocupados por los caballos que cruzan la frontera. Son animales, no muebles, y no pueden quedarse tres días esperando una autorización. Yo personalmente he visto animales morirse arriba de un camión”, relató el productor agropecuario Raúl Etchebehere. Su palabra refleja la inquietud de los organizadores para lo que será el arribo de más de 100 caballos desde Brasil y Uruguay. Una especialista del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detalló el trabajo público-privado y sus avances.