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Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken

El presidente volverá a Estados Unidos la semana próxima para asistir a un foro de finanzas y políticas públicas que organiza el Instituto Milken en Los Ángeles.

Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken. (Foto: archivo).

Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken. (Foto: archivo).

Tras participar del informe de gestión en el Congreso junto a Manuel Adorni y visitar el portaaviones USS Nimitz en el Atlántico Sur, el presidente Javier Milei aceptó una invitación del Instituto Milken para disertar el próximo 6 de mayo en su conferencia anual lo que lo llevará nuevamente a viajar a Estados Unidos.

Leé también Milei visitó el portaaviones USS Nimitz y participó de la inauguración de ejercicios militares conjuntos
Javier Milei, en la cubierta del  portaaviones USS Nimitz (Foto: Presidencia).

El evento, que se realizará en Los Ángeles, reúne a líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas de todo el mundo bajo el lema “Liderando en una nueva era”. Allí, Milei volverá a posicionar a la Argentina ante inversores internacionales, en un foro donde ya participaron figuras como Bill Clinton y Jensen Huang.

Según trascendió a la prensa local, el mandatario viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador en Washington, Alec Oxenford. Resta definir si arribará el martes 5 por la noche o el mismo miércoles antes de su exposición.

No será su primera participación en este foro: en 2024, el Presidente ya había disertado ante el Instituto Milken, donde aseguró que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” y convocó a empresarios a invertir en el país.

Captura
El presidente Javier Milei mantuvo hoy una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El presidente Javier Milei mantuvo hoy una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El nuevo viaje se produce apenas días después de su paso por el USS Nimitz, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 del Comando Sur de Estados Unidos. Durante esa visita, Milei permaneció cuatro horas a bordo del buque junto a funcionarios de su gabinete y autoridades estadounidenses.

Además, la gira se suma a una seguidilla de visitas recientes a territorio norteamericano. En marzo, el mandatario recorrió ciudades como Miami, Nueva York y Doral, donde encabezó la Argentina Week 2026, un encuentro clave con inversores organizado junto a bancos internacionales.

Alineamiento con Estados Unidos y récord de viajes

El regreso a Los Ángeles también refuerza el vínculo político con la administración de Donald Trump, en una estrategia de alineamiento que marca la política exterior del Gobierno.

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Javier Milei en el portaaviones nuclear USS Nimitz.

Javier Milei en el portaaviones nuclear USS Nimitz.

En lo que va de 2026, Milei ya realizó al menos tres visitas a Estados Unidos, incluyendo reuniones en Washington y cumbres regionales con mandatarios aliados. Desde su asunción en diciembre de 2023, ese país se convirtió en su principal destino internacional, con más de 15 viajes que abarcaron ciudades como San Francisco, Austin y Palm Beach.

Última escala: Israel y reconocimiento internacional

Antes de este nuevo viaje, el Presidente estuvo en Israel, donde fue distinguido por su par Isaac Herzog con la Medalla de Honor. Durante su visita, también recibió el título de doctor Honoris Causa en la Universidad de Bar-Ilan, donde expuso sobre economía, ética y política, anticipando conceptos de su próximo libro.

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