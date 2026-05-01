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Colapinto en el Gran Premio de Miami

Franco Colapinto tuvo una gran práctica en Miami: en qué puesto terminó

Franco Colapinto completó una práctica sólida en el circuito de Miami, con buen ritmo y mejoras en su Alpine. El argentino dejó señales positivas antes de la clasificación Sprint.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Franco Colapinto en el regreso de la Fórmula 1 tras cinco semanas sin actividad por la guerra del golfo de Ormuz (Foto: Captura de TV)

Franco Colapinto en el regreso de la Fórmula 1 tras cinco semanas sin actividad por la guerra del golfo de Ormuz (Foto: Captura de TV)

"Esto es una locura. Estoy muy feliz por estar en mi país y gracias por venir", dijo Franco Colapinto por el descomunal éxito de su presentación en el Road Show en Buenos Aires. Los argentinos fuimos unos privilegiados porque pudimos cortar la insoportable pausa de cinco semanas sin carreras. Un récord de 600.000 personas para ver a Franco por las calles de Palermo con un Lotus disfrazado de Alpine, la marca que heredó a esa escudería.

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En la vuelta oficial de la Fórmula 1, Franco hizo el 11° tiempo, a 1"705 milésimas del puntero, Charles Leclerc con Ferrari que hizo un tiempo de 1:29.310

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Por fin, en el circuito urbano de Miami, la Formula 1 volvió a correr. Con cambios además, que intentan aquietar las enormes críticas que despertaron las nuevas reglas que se introdujeron este año. Especialmente, la manera de acumular energía eléctrica, que provocó que autos se "paralizaran" en plena recta. Justo Franco Colapinto iba a baja velocidad por este tema cuando Oliver Bearman se accidentó a gran velocidad por eludirlo. Fue el punto final, para ponerse a estudiar cambios importantes.

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Franco Colapinto terminó 11° en las prácticas libres de Miami de Fórmula 1. (foto: Captura de TV)

Franco Colapinto terminó 11° en las prácticas libres de Miami de Fórmula 1. (foto: Captura de TV)

El regreso de los bólidos en la primera práctica sirvió para que los equipos prueben elementos nuevos y compuestos. Franco de hecho, presentó mejoras en su Alpine que lo acercan al que lleva Pierre Gasly, su compañero de escudería. Y es la prueba para mostrar el aplomo y madurez de Kimi Antonelli, que con solo 19 años es el puntero del campeonato mundial. El italiano corre con Mercedes y hasta ahora, le muestra el camino al experimentado George Russell.

En la primera práctica, las sorpresas fueron pocas. El equipo de Ferrari sigue demostrando que son duros rivales en el cronómetro, pero le falta mantenerse en carrera. Mc Laren, por su parte, aspira a volver a ganar el campeonato de constructores y darle un nuevo título a Norris o el primero a Piastri. Mercedes es el gran rival -primero por el momento- y Verstappen, como siempre, va más rápido que su devaluado Red Bull.

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Franco Colapinto, en el regreso de la Fórmula 1. Primera jornada con pruebas libres, antes de la clasificación

Franco Colapinto, en el regreso de la Fórmula 1. Primera jornada con pruebas libres, antes de la clasificación "sprint". (Foto: Captura de TV)

Una prueba especial para Colapinto

El auto de Franco lució nuevamente el color amarillo del patrocinio de la plataforma especializada en el e-commerce. Salió a rodar y probar numerosos elementos de su auto y los neumáticos. Es la primera vez que corre en este circuito urbano de Miami, una pista que alterna alta velocidad con una serie de chicanas complejas y desafiantes para el agarre de los autos y la habilidad de los pilotos.

Como era de esperar, los autos que giraron con las ruedas con el compuesto más blando fueron los que marcaron los mejores tiempos en esta vuelta al ruedo. Colapinto dio 33 vueltas al circuito.

Con estas pruebas, Franco está cerca de su compañero Gasly, que estuvo a solo 428 milésimas de distancia, para disputar la clasificación para la carrera "sprint" del sábado.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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