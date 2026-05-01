Franco Colapinto tuvo una gran práctica en Miami: en qué puesto terminó

colapinto 11 Franco Colapinto terminó 11° en las prácticas libres de Miami de Fórmula 1. (foto: Captura de TV)

El regreso de los bólidos en la primera práctica sirvió para que los equipos prueben elementos nuevos y compuestos. Franco de hecho, presentó mejoras en su Alpine que lo acercan al que lleva Pierre Gasly, su compañero de escudería. Y es la prueba para mostrar el aplomo y madurez de Kimi Antonelli, que con solo 19 años es el puntero del campeonato mundial. El italiano corre con Mercedes y hasta ahora, le muestra el camino al experimentado George Russell.

En la primera práctica, las sorpresas fueron pocas. El equipo de Ferrari sigue demostrando que son duros rivales en el cronómetro, pero le falta mantenerse en carrera. Mc Laren, por su parte, aspira a volver a ganar el campeonato de constructores y darle un nuevo título a Norris o el primero a Piastri. Mercedes es el gran rival -primero por el momento- y Verstappen, como siempre, va más rápido que su devaluado Red Bull.

franco colapinto miami 1 Franco Colapinto, en el regreso de la Fórmula 1. Primera jornada con pruebas libres, antes de la clasificación "sprint". (Foto: Captura de TV)

Una prueba especial para Colapinto

El auto de Franco lució nuevamente el color amarillo del patrocinio de la plataforma especializada en el e-commerce. Salió a rodar y probar numerosos elementos de su auto y los neumáticos. Es la primera vez que corre en este circuito urbano de Miami, una pista que alterna alta velocidad con una serie de chicanas complejas y desafiantes para el agarre de los autos y la habilidad de los pilotos.

Como era de esperar, los autos que giraron con las ruedas con el compuesto más blando fueron los que marcaron los mejores tiempos en esta vuelta al ruedo. Colapinto dio 33 vueltas al circuito.

Con estas pruebas, Franco está cerca de su compañero Gasly, que estuvo a solo 428 milésimas de distancia, para disputar la clasificación para la carrera "sprint" del sábado.