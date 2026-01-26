Los audios del exnovio de Jesica Cirio con una funcionaria del Banco Central: "Había gente arriba toda entongada"

La conversación, fechada el 1° de febrero de 2025, también expone que personal del BCRA habría asesorado de manera irregular a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, a cambio de beneficios indebidos. En el propio intercambio, la funcionaria reconoce que ese tipo de asistencia estaba prohibida por las normas del organismo.

El material fue aportado por Carlos Sebastián Smith, conocido como “El Lobo”, un oficial retirado de la Policía Federal que trabajaba para Piccirillo. En su declaración, sostuvo que Hauque operaba con financieras que accedían al dólar oficial mediante amenazas a directivos, en un contexto en el que la brecha cambiaria superaba el 100%.

En los audios también se escucha a García intentar despegarse de responsabilidades, al asegurar que ella y otros empleados recibían presiones y amenazas. Sin embargo, reconoce que las advertencias internas no prosperaban y que las autoridades de entonces, durante la gestión de Miguel Ángel Pesce al frente del BCRA, estaban al tanto de lo que ocurría sin intervenir.

A partir de esta nueva evidencia, la Justicia federal ordenó a fines del año pasado el allanamiento de los domicilios de cinco funcionarios del Banco Central, entre ellos el de García, y el secuestro de teléfonos celulares y computadoras.

Piccirillo, por su parte, permanece bajo prisión domiciliaria en el marco de otra causa vinculada al armado de expedientes y al narcotráfico. Según la investigación, los audios habrían sido grabados por él mismo como parte de una estrategia de presión y eventual extorsión contra su socio.