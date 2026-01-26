Los audios del exnovio de Jesica Cirio con una funcionaria del Banco Central: "Había gente arriba toda entongada"

El caso de Elías Piccirillo, investigado por maniobras con el dólar y sus relaciones con funcionarios del Banco Central, suma nuevas revelaciones tras la difusión de audios y testimonios clave.
Audios aportados por un arrepentido revelan presuntas maniobras ilegales dentro del Banco Central que involucran a Elías PIccirillo.
El caso de Elías Piccirillo, investigado por maniobras con el dólar y sus relaciones con funcionarios del Banco Central, suma nuevas revelaciones tras la difusión de audios y testimonios clave.
La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández incorporó en las últimas horas una prueba clave: una serie de audios que comprometen a funcionarios técnicos del Banco Central (BCRA) y sugieren la existencia de aval político desde los niveles más altos del organismo.
Las grabaciones fueron entregadas por un imputado arrepentido y ya se encuentran en poder del juez federal Sebastián Casanello. En ellas se escuchan diálogos entre Elías Piccirillo —exmarido de Jésica Cirio— y Romina García, inspectora del BCRA, en los que se describe un presunto esquema de corrupción interna.
En uno de los audios, García admite ante Piccirillo que las maniobras contaban con protección jerárquica dentro del Central y habla de una estructura aceitada desde arriba, al señalar que había funcionarios de mayor rango involucrados.
La conversación, fechada el 1° de febrero de 2025, también expone que personal del BCRA habría asesorado de manera irregular a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, a cambio de beneficios indebidos. En el propio intercambio, la funcionaria reconoce que ese tipo de asistencia estaba prohibida por las normas del organismo.
El material fue aportado por Carlos Sebastián Smith, conocido como “El Lobo”, un oficial retirado de la Policía Federal que trabajaba para Piccirillo. En su declaración, sostuvo que Hauque operaba con financieras que accedían al dólar oficial mediante amenazas a directivos, en un contexto en el que la brecha cambiaria superaba el 100%.
En los audios también se escucha a García intentar despegarse de responsabilidades, al asegurar que ella y otros empleados recibían presiones y amenazas. Sin embargo, reconoce que las advertencias internas no prosperaban y que las autoridades de entonces, durante la gestión de Miguel Ángel Pesce al frente del BCRA, estaban al tanto de lo que ocurría sin intervenir.
A partir de esta nueva evidencia, la Justicia federal ordenó a fines del año pasado el allanamiento de los domicilios de cinco funcionarios del Banco Central, entre ellos el de García, y el secuestro de teléfonos celulares y computadoras.
Piccirillo, por su parte, permanece bajo prisión domiciliaria en el marco de otra causa vinculada al armado de expedientes y al narcotráfico. Según la investigación, los audios habrían sido grabados por él mismo como parte de una estrategia de presión y eventual extorsión contra su socio.