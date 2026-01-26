Oriana Sabatini mostró su pancita de 7 meses y derritió las redes: "Casi una mami"

Meses atrás, la artista había hablado con total honestidad sobre cómo atraviesa el embarazo, recordando su historia con trastornos alimentarios. “Hubo meses en los que mi cuerpo se veía igual que cuando tenía los atracones, es redifícil aceptar que no tenía atracones y era porque estaba embarazada”, confesó, aunque remarcó un cambio clave: “Nunca se me cruzó por la cabeza no comer como cuando hacía en mi momento de locura con el TCA”.

También admitió que no todo es ideal durante esta etapa: “Me siento fatal el 90% del tiempo” y reconoció que muchas veces aparece la culpa por no sentirse plenamente feliz. “Es complicado amigarte con la situación ‘me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz porque estás creando a tu bebé’”, explicó, dejando en claro su deseo de ser auténtica: “Yo a mi hija le quiero dar el ejemplo de ser honesta y no mentir y fingir demencia”.

Oriana Sabatini, ¿perdió un embarazo?

Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a Paulo Dybala, con quien espera a su primera hija. Sin embargo, en una entrevista realizada el año pasado, la cantante y actriz habló de una experiencia dolorosa: un embarazo anterior que no llegó a término.

Durante su paso por el programa Sería Increíble (Olga), Oriana habló con total sinceridad sobre cómo transita la maternidad y desmintió el ideal de felicidad que muchos asocian a este momento. “Es una mentira todo eso. Eso fue gracias a dos horas de maquillaje y pelo, cortinas, pestañas postizas, base... No estoy así, eso no es real, me siento fatal el 90% del tiempo”, confesó entre risas, dejando en claro que la imagen perfecta de las redes no siempre coincide con la realidad.

A pesar de las molestias físicas y los altibajos emocionales, la artista destacó que vive esta etapa con ilusión y ternura. “Obvio que una está contenta porque decís ‘qué ganas de conocer a esta personita’. Pero es complicado amigarte con la situación de me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz, y porque todo el mundo cuando te sentís mal te dice ‘pero estás creando a tu bebé’”, explicó con franqueza.

Fue en ese contexto cuando Damián Betular, uno de los integrantes del ciclo, le recordó sus visitas anteriores al programa, y Oriana sorprendió con su respuesta: “Es reloco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término”, reveló.

Para evitar profundizar al respecto, la hija de Cathy Fulop salió del tema con la simpatía que la caracteriza: “Siento que Olga me hace fértil”. La confesión tomó por sorpresa a todos en el estudio y generó un momento de emoción.

Finalmente, la cantante adelantó que ya tiene elegido el nombre de su hija, aunque prefirió mantenerlo en secreto.“Es de una película que vi a los 15 años y dije ‘si tengo una hija se va a llamar así’. Después, armé una lista con mil nombres y cuando me llamaron para avisarme que era una nena pensé ‘¡se tiene que llamar así!’”, contó emocionada, mostrando el costado más tierno de su nueva etapa como futura mamá.