Diego Peretti brilla en Netflix con esta serie argentina y es perfecta para maratonear

Uno de los ejes más inquietantes de la serie fue el uso de la religión como plataforma política. El Reino mostró cómo los discursos espirituales pueden transformarse en instrumentos de control social cuando se combinan con estrategias electorales.

La ficción avanzó sin subrayados. No juzgó de forma explícita, pero expuso mecanismos reconocibles. En ese recorrido, la historia planteó preguntas incómodas sobre los límites éticos del liderazgo y el rol de la fe en el espacio público.

La puesta en escena acompañó el tono del relato. La fotografía apostó por una paleta sobria, con predominio de tonos oscuros que reforzaron la atmósfera de conspiración y desgaste moral. La dirección evitó el exceso y priorizó la coherencia visual.

Diego Peretti interpretó a Emilio Vázquez Pena, un pastor evangélico que quedó inesperadamente en el centro de una carrera presidencial tras el asesinato de su compañero de fórmula. El personaje no respondió a arquetipos simples. No fue héroe ni villano. Fue, desde el inicio, una figura atravesada por contradicciones.

El actor construyó un rol medido, contenido y perturbador. Cada gesto tuvo peso narrativo. Cada silencio resultó tan elocuente como los discursos públicos del personaje. Esa ambigüedad fue clave para que El Reino mantuviera al espectador en permanente estado de alerta.

El impacto internacional de esta serie argentina

Aunque la trama se ancló en una realidad reconocible para el público argentino, El Reino logró trascender fronteras. La combinación de religión, política y poder resonó en audiencias de distintos países, donde las tensiones institucionales también forman parte del debate público. La serie demostró que las historias locales, cuando están bien contadas, pueden alcanzar una dimensión global sin perder identidad.

El reconocimiento del público y la crítica

Con el correr de las semanas, El Reino escaló posiciones entre las producciones más vistas de la plataforma. Las actuaciones, especialmente la de Diego Peretti, recibieron elogios por su solidez y complejidad.

El Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán y Diego Peretti consolidaron su prestigio dentro del panorama audiovisual, confirmando que el elenco fue una de las grandes fortalezas del proyecto.

Por qué ver El Reino en Netflix

Estrenada en 2023, la serie se integró rápidamente al grupo de ficciones argentinas que lograron destacarse en el catálogo internacional. El Reino no solo reforzó la presencia del talento local, sino que también evidenció el interés del público por relatos políticos que desafían al espectador.

La producción dejó en claro que el éxito no siempre llega con grandes anuncios, sino con historias capaces de generar conversación y reflexión.

El elenco de El Reino con Diego Peretti

