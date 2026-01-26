Positivo en los estudios toxicológicos: cuánto alcohol tenían los conductores del choque que dejó grave a Bastián

El violento choque dejó a Bastián con heridas de extrema gravedad, y la investigación continúa para establecer con precisión las responsabilidades penales de cada uno de los implicados.

Cómo se tomaron las muestras

La pericia toxicológico-química se puso en marcha el lunes 12 de enero al mediodía, luego del accidente. Las muestras fueron tomadas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, y se orientó al estudio de muestras biológicas obtenidas tras el episodio que es investigado como lesiones culposas agravadas.

En ese marco, la defensa de Maximiliano Jerez, a cargo del abogado Matías Morla, solicitó la intervención de un perito de parte y designó al farmacéutico Guillermo Adrián Espínola, quien fue autorizado a presenciar el procedimiento y a controlar el desarrollo de cada instancia del análisis.

Asimismo, los representantes legales del padre de Bastián requirieron la "reserva de muestra y remanente". El pedido implica que el laboratorio emplee solo la cantidad estrictamente necesaria de material para los estudios oficiales y conserve el resto bajo condiciones técnicas adecuadas, tal como establece la normativa vigente, con el objetivo de garantizar la posibilidad de una contrapericia independiente si resultara necesario.

Cómo dieron los exámenes

Ambos dosajes a los conductores de la UTV y de la camioneta Amarok dieron positivo. Cabe resaltar que en Pinamar, al formar parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, no se puede tomar alcohol porque el límite es 0. Esto complica, entonces, la complicación de la situación de dos de los imputados en la causa porque en la investigación este dato se tomaría como un agravante.

Quirós, la amiga del padre de Bastián y quien conducía el vehículo que transportaba al nene de ochos años, dio en el resultado de alcoholemia 0,41 mg/l. Mientras que a Molinari le dio 0,24 mg/l.

Consultado por periodistas de A24, Molinari destacó que "yo ese día no tomé alcohol y el día anterior tampoco" y por eso su defensa va a pedir una contraprueba.

Cómo continúa el estado de salud de Bastián

Bastián continúa internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, adonde había sido derivado en helicóptero tras el accidente, y este sábado atravesó una sexta intervención quirúrgica que fue considerada exitosa por los médicos.

Desde el centro de salud precisaron que “se le realizó una fijación cervical y posteriormente una traqueostomía”, y señalaron además que “el paciente se encuentra estable e internado en la unidad de terapia intensiva”, de acuerdo con el último parte médico difundido.

La cirugía se concretó luego de que se confirmara que el niño presenta lesiones de gravedad en el cerebro y en la columna cervical. Ese diagnóstico se obtuvo a partir de estudios de resonancia magnética de ambas zonas, efectuados durante la semana anterior.

El accidente

El accidente ocurrió el 12 de enero en Pinamar, cuando Bastián circulaba a bordo de un UTV junto a su padre, dos hermanas y la conductora del rodado, y el vehículo impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok.

A raíz del choque, el niño sufrió múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones de extrema gravedad, por lo que fue derivado de urgencia al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata, donde permanece internado.

En el plano judicial, el Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell dispuso el secuestro de la Volkswagen Amarok involucrada y del vehículo todo terreno Can-Am Maverick (UTV), además de sus sistemas electrónicos y manuales de usuario, en una causa que lleva adelante el fiscal Sergio García.

La resolución fue dictada el 21 de enero de 2026, tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, que planteó la necesidad de preservar los rodados y acceder a los datos almacenados en los dispositivos electrónicos de ambas unidades.

De acuerdo al documento judicial, la fiscalía solicitó convertir en secuestro la incautación inicial con el fin de resguardar evidencia considerada clave para el avance de la investigación.

Entre las medidas autorizadas, se incluyó el análisis de los manuales de usuario, los sistemas EDR o grabadores de datos de colisión, módulos electrónicos y computadoras de los vehículos, con el objetivo de obtener información técnica que permita reconstruir la mecánica del siniestro.