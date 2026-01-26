Una tragedia evitable: un viaje en moto con un bebé de 3 meses y sin casco terminó de la peor manera

Una tragedia vial conmocionó al partido de Merlo, donde tres personas que circulaban en una motocicleta murieron tras chocar de frente contra un colectivo. Entre las víctimas se encontraba un bebé de apenas tres meses.
El accidente ocurrió en la ruta 1003, en la curva de Santa Mónica. En la moto viajaban un hombre de 44 años, su hija de 20 y un bebé de tres meses. Ninguno llevaba casco.
Una tragedia evitable: un viaje en moto con un bebé y sin casco terminó de la peor manera
Una tragedia vial conmocionó al partido de Merlo, donde tres personas que circulaban en una motocicleta murieron tras chocar de frente contra un colectivo. Entre las víctimas se encontraba un bebé de apenas tres meses.
El fatal accidente ocurrió sobre la ruta 1003, a la altura de la calle Montes de Oca, en la denominada curva de Santa Mónica, frente al cementerio, en la localidad de Libertad. Según testigos, el conductor de la moto habría intentado esquivar un pozo y terminó impactando de frente contra una unidad de la línea 216.
En la motocicleta Brava Altino viajaban Juan Carlos Alegre, de 44 años; su hija Aylín Alegre, de 20; y su nieto Mateo, de tres meses. De acuerdo con fuentes policiales, ninguno de los ocupantes llevaba casco al momento del siniestro.
Producto del violento impacto, el conductor murió en el acto. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, mientras que el bebé fue derivado al Sanatorio San Juan Bautista, pero ambos fallecieron poco después debido a la gravedad de las heridas.
El choque volvió a poner en evidencia la combinación letal entre la imprudencia vial y el mal estado de las rutas, una problemática recurrente en distintos puntos del conurbano bonaerense. Vecinos de la zona señalaron que ese tramo de la ruta 1003 presenta baches y condiciones peligrosas, especialmente para motociclistas.
La causa quedó en manos del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón, quien investiga las circunstancias del hecho y ordenó las pericias correspondientes para determinar responsabilidades.