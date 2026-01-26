Una tragedia evitable: un viaje en moto con un bebé de 3 meses y sin casco terminó de la peor manera

bebe merlo

El choque volvió a poner en evidencia la combinación letal entre la imprudencia vial y el mal estado de las rutas, una problemática recurrente en distintos puntos del conurbano bonaerense. Vecinos de la zona señalaron que ese tramo de la ruta 1003 presenta baches y condiciones peligrosas, especialmente para motociclistas.

La causa quedó en manos del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón, quien investiga las circunstancias del hecho y ordenó las pericias correspondientes para determinar responsabilidades.