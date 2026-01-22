Los escalofriantes motivos del asesinato de Jeremías Monzón: "Dónde tenés..."

Embed

En ese momento, se escucha una intervención clave para la causa: la de la joven de 16 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima y hoy se encuentra imputada y detenida en un centro de encierro juvenil. “Matalo”, ordena, de acuerdo con el registro incorporado al expediente.

Hacia el final del video, los agresores vuelven a insistir con la misma pregunta: “¿A quién le pasaste los videos?”. Jeremías responde: “No tengo videos de nada”. Pese a ello, el ataque continúa. Mientras uno de los adolescentes propone detenerse, la joven vuelve a intervenir y ordena seguir. Minutos después, uno de los agresores afirma que lo había herido de gravedad, y la grabación concluye con risas y cantos.

El video del homicidio se viralizó en redes sociales, grupos de Telegram y cadenas de WhatsApp, pese al pedido expreso de la familia de Jeremías para que deje de difundirse por el impacto y el contenido extremo de las imágenes. Aun así, la grabación resultó determinante para que la Justicia identificara a los responsables y avanzara con las imputaciones.

Fuentes del caso confirmaron que se investiga cómo se filtró el video y quiénes fueron los responsables de su difusión. Si se comprobara que el material salió desde ámbitos oficiales, como la Justicia o la Policía, se trataría de un delito grave. Otra hipótesis apunta a que personas cercanas a los agresores tuvieron acceso al registro, ya que fue grabado por ellos mismos y compartido poco después del crimen.

se-filtro-el-video-del-crimen-de-jeremias-monzon-foto-captura-de-video-redes-sociales-KIMIRS3VKBGMHMH3HTDF4IVJTY (1) Una grabación, realizada por los propios agresores, fue clave para identificar a los responsables.

El crimen que conmocionó a Santa Fe

El asesinato de Jeremías Monzón generó conmoción en la provincia. El adolescente había desaparecido el 18 de diciembre en Santo Tomé y su cuerpo fue encontrado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.

En un primer momento, la investigación apuntó a una posible desaparición voluntaria, pero con el avance de las pericias y el análisis de pruebas, la Justicia determinó que el joven fue citado mediante engaños y atacado de manera brutal.

La autopsia reveló que Jeremías presentaba más de 20 heridas punzantes y que fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-zPhkGl1769112560913-1769114007 Se conoció el audio del video que los asesinos de Jeremías grabaron durante el crimen.

La principal sospechosa es su novia, M. A., de 16 años, quien habría sido el nexo para que el adolescente acudiera al lugar donde lo esperaban los agresores. Por su edad, se encuentra detenida en un centro cerrado para menores. Los otros dos implicados, de 14 y 15 años, participaron de audiencias de imputación, pero no son punibles por ser menores de edad.

La causa continúa en investigación, con el foco puesto tanto en la responsabilidad de los acusados como en la difusión del video, que se transformó en una de las pruebas más contundentes del expediente.