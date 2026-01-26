El denigrante mote que le pusieron a La China Suárez en el Galatasaray
Se conoció el polémico término que utilizaron en una publicación para referirse a La China Suárez, la pareja del ídolo del Galatasaray, Mauro Icardi.
El WandaGate sumó un nuevo y polémico capítulo y volvió a colocar a La China Suárez en el centro de la escena mediática. Esta vez, el foco estuvo puesto en un episodio ocurrido en Turquía que generó indignación y debate en redes sociales, luego de que a la actriz se la asociara con un mote considerado denigrante por muchos usuarios, en el marco de su vínculo con Mauro Icardi y su presencia habitual en los partidos del Galatasaray.
Radicada desde hace meses en Estambul, la actriz acompaña de manera constante al futbolista y suele mostrarse a su lado tanto en la vida cotidiana como en compromisos deportivos. El sábado 24 de enero, volvió a decir presente en un partido del Galatasaray, que enfrentó como visitante al Karagümrük por una nueva fecha de la liga turca. La escena no tenía nada de extraordinario: La China Suárez asistió a la cancha junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y se sentó en la platea para alentar al equipo de su pareja.
Sin embargo, una imagen tomada durante el encuentro terminó desatando un inesperado escándalo. El fotógrafo oficial del Galatasaray compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se veía a la actriz junto a su hija, ambas siguiendo atentamente el partido desde las gradas. Lo que llamó la atención no fue la imagen en sí, sino el epígrafe que la acompañó y que rápidamente encendió la polémica.
En la publicación del perfil @fotottarena se podía leer: “La amante de Mauro Icardi, China Suárez, está viendo el partido Karagümrük-Galatasaray con su hija desde las gradas”. Si bien el texto original estaba escrito en turco, la traducción automática de la red social utilizó la palabra “amante”, un término que generó un fuerte rechazo y se viralizó en cuestión de minutos, teniendo en cuenta el historial de conflictos que rodean a la actriz desde el inicio del WandaGate.
Con el correr de las horas, se explicó que el término utilizado, “sevgilisi”, suele referirse a “novia” o “pareja”, pero la traducción literal no contempló esos matices y dejó a La China Suárez expuesta en un terreno sensible. A pesar de la aclaración, el daño ya estaba hecho y las redes sociales reaccionaron con dureza.
Los comentarios no tardaron en multiplicarse y muchos usuarios aprovecharon la confusión para atacar a la actriz. Frases como “Qué bueno que hayan dicho la verdad”, “La eterna amante y mufa”, “Mauro Icardi se ha derrumbado completamente desde que conoció a esta mujer” y “Amante y gato vip” se repitieron entre los mensajes más virales.
Así, una simple foto tomada en la platea terminó convirtiéndose en un nuevo foco de conflicto para La China Suárez, que volvió a quedar envuelta en una polémica internacional, esta vez impulsada por una traducción desafortunada y por un apodo que reavivó viejas heridas del escándalo que aún sigue dando que hablar.