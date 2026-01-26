El denigrante mote que le pusieron a La China Suárez en el Galatasaray

Con el correr de las horas, se explicó que el término utilizado, “sevgilisi”, suele referirse a “novia” o “pareja”, pero la traducción literal no contempló esos matices y dejó a La China Suárez expuesta en un terreno sensible. A pesar de la aclaración, el daño ya estaba hecho y las redes sociales reaccionaron con dureza.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse y muchos usuarios aprovecharon la confusión para atacar a la actriz. Frases como “Qué bueno que hayan dicho la verdad”, “La eterna amante y mufa”, “Mauro Icardi se ha derrumbado completamente desde que conoció a esta mujer” y “Amante y gato vip” se repitieron entre los mensajes más virales.

Así, una simple foto tomada en la platea terminó convirtiéndose en un nuevo foco de conflicto para La China Suárez, que volvió a quedar envuelta en una polémica internacional, esta vez impulsada por una traducción desafortunada y por un apodo que reavivó viejas heridas del escándalo que aún sigue dando que hablar.