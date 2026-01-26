Milei encabeza el "Tour de la Gratitud" en Mar del Plata

El presidente Javier Milei visita Mar del Plata con el “Tour de la Gratitud” para agradecer el respaldo recibido por parte de la ciudadanía desde el inicio de su gestión.
El Presidente llegó este lunes por la noche a la ciudad balnearia, donde encabeza una actividad abierta para agradecer el apoyo ciudadano.
El presidente llegó cerca de las 20 al aeropuerto de Mar del Plata y se dirigió al centro de la ciudad. La primera parada la hizo en el Hotel Hermitage donde se hospedará hasta mañana donde saludó a sus seguidores.
En las inmediaciones del hotel también se ubicaron manifestantes contra el Presidente y hubo tensión entre militantes de La Libertad Avanza y de la oposición.
Milei se dirigirá ahora a la esquina de Güemes y Avellaneda, uno de los puntos más concurridos de la ciudad balnearia con la comitiva presidencial. Una gran cantidad de gente aguarda por la caravana presidencial.
Milei estará acompañado por algunos funcionarios de su gabinete y tiene previsto saludar a marplatenses y turistas, además de compartir lo que desde el oficialismo definen como “los avances del proceso de transformación” que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Noticia en desarrollo...