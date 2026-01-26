En vivo Radio La Red
Política
tour
Javier Milei
TRAS EL REGRESO DE DAVOS

Milei encabeza el "Tour de la Gratitud" en Mar del Plata

El Presidente llegó este lunes por la noche a la ciudad balnearia, donde encabeza una actividad abierta para agradecer el apoyo ciudadano.

Milei encabeza el Tour de la Gratitud en Mar del Plata
Leé también Milei viaja a Mar del Plata para continuar con el "Tour de la Gratitud" y participará de La Derecha Fest
Milei viajará a Mar del Plata para continuar con el Tour de la Gratitud y participará de La Derecha Fest

El presidente llegó cerca de las 20 al aeropuerto de Mar del Plata y se dirigió al centro de la ciudad. La primera parada la hizo en el Hotel Hermitage donde se hospedará hasta mañana donde saludó a sus seguidores.

En las inmediaciones del hotel también se ubicaron manifestantes contra el Presidente y hubo tensión entre militantes de La Libertad Avanza y de la oposición.

Embed

Milei se dirigirá ahora a la esquina de Güemes y Avellaneda, uno de los puntos más concurridos de la ciudad balnearia con la comitiva presidencial. Una gran cantidad de gente aguarda por la caravana presidencial.

Milei estará acompañado por algunos funcionarios de su gabinete y tiene previsto saludar a marplatenses y turistas, además de compartir lo que desde el oficialismo definen como “los avances del proceso de transformación” que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Noticia en desarrollo...

