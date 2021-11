Hyundai en el mundo de los juegos en línea

Los tres mejores tiempos del ranking ganarán experiencias como un fin de semana en una casa rural, disfrutar de un vehículo N, o vivir una auténtica batalla de gallos junto a sus ídolos Nil Ojeda y Ana Marrero, creadores de contenido de Heretics, y dos freestylers reconocidos a nivel internacional.

“Para Hyundai es importante mantenernos alineados con el espíritu innovador y más puntero de la sociedad, por ello ampliamos nuestra presencia en aquellos espacios donde podemos encontrar nuevos públicos generando experiencia y conversación”, indica Margarita Rodríguez, Advertising Senior Manager de Hyundai España

Con motivo de la renovación de la Gama N de alto rendimiento de Hyundai (i20N, i30N y KONA N), la firma surcoreana ha encontrado el producto perfecto para aproximarse al público más joven y tecnológico proponiendo una experiencia de conducción inmersiva articulada a través sus hobbies: el gaming y los eSports.

Una interacción natural y no invasiva, que presenta a Hyundai como un proveedor de movilidad para todas las necesidades concretas de las personas.

Esta aventura virtual se completará con una puesta en escena presencial que tendrá lugar el día 27 de noviembre en el Hub que Team Heretics tiene en el centro comercial X Madrid donde se darán cita representantes y seguidores del mundo eSports.

Además, el público podrá experimentar la conducción de un vehículo de carreras gracias al simulador de rally que despertará la adrenalina y la emoción de la competición de todos aquellos que se pongan a sus mandos.

Más allá de un patrocinio testimonial, Hyundai ha realizado una colaboración activa como verdadero partner, trabajando mano a mano y con el único objetivo de que los usuarios puedan disfrutar y vivir una experiencia realmente apasionante, una experiencia sin límites con Be iN by Hyundai. NEVER JUST DRIVE.